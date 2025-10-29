Erfaren strategisk inköpare | Stockholm
2025-10-29
Är du en strategisk inköpare med erfarenhet från industriell eller teknikdriven verksamhet? Vill du arbeta i en miljö där teknik, innovation och utveckling möts? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Strategisk inköpare till vår kund i Stockholm. Här får du möjlighet att utveckla och driva inköpsstrategier i en högteknologisk organisation med stark tillväxt. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Uppdrag: Konsultuppdrag på 100%, ev möjlighet till förlängning
Om uppdraget
I rollen som Strategisk inköpare blir du en viktig del av ett kategoriteam som ansvarar för att utveckla och implementera inköpsstrategier inom ett av företagets huvudområden. Du arbetar nära både strategiskt och operativt inköp, samt samarbetar med teknik- och utvecklingsteam för att säkerställa affärsmässiga, hållbara och innovativa inköpslösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Analysera och utveckla långsiktiga kategoristrategier för att skapa synergier mellan projekt och affärsområden
* Identifiera marknadstrender och nya leverantörer samt driva leverantörsutvärderingar och affärsförhandlingar
* Hantera leverantörsrelationer med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet
* Delta i produktutvecklingsprojekt och säkerställa att inköpsperspektivet integreras i kravställning och make/buy-beslut
* Utveckla och följa upp nyckeltal (KPI:er) samt bidra till förbättringsarbete inom inköpsorganisationen
* Utföra riskanalyser och ta fram åtgärder för att säkerställa leveranssäkerhet och affärskontinuitet
* Prognostisera efterfrågan utifrån projekt- och programbehov
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av strategiskt inköp, kategoriarbete eller leverantörsstyrning, gärna inom en industriell eller teknikdriven verksamhet. Du är affärsmässig, analytisk och trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor från olika delar av organisationen.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Flera års erfarenhet som strategisk inköpare eller category manager
* Bakgrund från industriell eller teknikdriven verksamhet
* Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
* God erfarenhet av att utveckla leverantörsstrategier och genomföra affärsförhandlingar
* Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i större, internationella organisationer med komplexa leverantörsflöden.
Observera att tjänsten kan kräva säkerhetsprövning enligt gällande regelverk, vilket kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
Om Jefferson Wells
Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom vår branschexpertis och vårt breda nätverk matchar vi rätt kompetens med några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi erbjuder kvalificerade konsultuppdrag och långsiktiga karriärmöjligheter inom flera branscher, med fokus på kvalitet, partnerskap och professionell utveckling.
