Erfaren Strategic Sourcing Senior till växande team i Landskrona
2026-01-08
Om rollenVi söker en engagerad och analytisk Strategic Sourcing Senior Professional till vår kund i Landskrona. Rollen är 100 % onsite och rapporterar till Procurement Manager. Du kommer att driva strategiska sourcing-aktiviteter för dina kategorier och leverantörer, samarbeta med interna och externa intressenter och bidra till kostnadseffektiva och pålitliga lösningar.
Du blir en del av ett kompetent team om 13 personer, och ditt uppdrag omfattar både operativa och strategiska sourcingfrågor, med fokus på leveranssäkerhet, kvalitet och total kostnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla leverantörsbasen med fokus på leverans, kvalitet och total kostnad.
Identifiera och kvalificera nya leverantörer tillsammans med kvalitet och teknik.
Leda leverantörsutvärderingar och initiera förbättringsprojekt vid behov.
Genomföra RFQ och upphandlingar samt förhandla villkor.
Hantera kontrakt, NDA, ramavtal och allmänna avtalsvillkor i enlighet med företagets riktlinjer.
Identifiera, implementera och följa upp kostnadsbesparande initiativ.
Driva SCM-relaterade frågor för att stödja verksamheten.
Kvalifikationer och erfarenhet
Akademisk examen inom relevant område (t.ex. ekonomi eller teknik).
Utmärkta kommunikations- och nätverksfärdigheter samt stark problemlösningsförmåga.
Hög grad av eget ansvar och entreprenörsanda.
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
Flytande svenska och engelska.
Teknisk intresse är meriterande.
Teknisk intresse är meriterande.
Erfarenhet av SAP S4Hana är en fördel.
Uppdraget är onsite i Landskrona
Inför uppdraget krävs drogtest, SSG-Entré-certifikat och underskriven sekretess.
