Erfaren strateg till enheten avtal och uppföljning
Uppsala kommun, Stab ÄLN / Organisationsutvecklarjobb / Uppsala Visa alla organisationsutvecklarjobb i Uppsala
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Stab ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Det här är en av två tjänster vi rekryterar till. Här ges du möjlighet att delta i ett viktigt förändringsarbete där evidensbaserad uppföljning och datadriven styrning står i fokus. Vi söker dig som arbetat med utveckling av ledningssystem och informationshantering i offentlig förvaltning. Här får du vara med och bidra till att utveckla framtidens vård- och omsorg i Uppsala kommun. Varmt välkommen med din ansökan!
Enheten Avtal och uppföljning är en del av vård- och omsorgsförvaltningens stab. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede där datadriven uppföljning och förbättringsarbete står i centrum. Enheten kännetecknas av hög kompetens, kollegialt stöd och ett gemensamt fokus på att förbättra verksamheternas förutsättningar. Vi arbetar såväl på plats i stadshuset som digitalt och aktivitetsbaserat, med möjligheter till en flexibel vardag. Stadshuset är beläget med bästa pendlarläge, ett stenkast från Uppsala resecentrum.
Under kommande år kommer vård- och omsorgsförvaltningen etablera ett samlat arbetssätt för uppföljning, med basbevakning av nyckeltal och kvalitetsindikatorer integrerat i förvaltningens styrning, för att öka förmågan att arbeta evidensbaserat och rikta uppföljningsåtgärder utifrån identifierade risker. I detta arbete kommer din roll som sakkunnig strateg att vara central.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som strateg arbetar du både som tjänsteperson på kontor och i uppsökande arbete ute i nämndens verksamheter, såväl i offentlig som privat regi. Som stöd i ditt arbete har du dina närmaste kollegor på enheten och enhetschef, men även andra sakkunniga inom kommunen. Enheten Avtal och uppföljning ingår i vård- och omsorgsförvaltningens stab.
Enheten utför uppföljning av offentlig och privat driven verksamhet inom både äldrenämndens och omsorgsnämndens ansvarsområde. Enheten bereder också underlag till ansvariga nämnder och förvaltningen, däribland att upprätta uppdragsbeskrivningar till verksamheter i egen regi, genomföra upphandlingar av drift, behovs- och målgruppsanalyser för prognos, samt utredningar utifrån sakkunskaper. Tonvikten i arbetet ligger på att skapa förutsättningar för långsiktig planering för att möta målgruppernas behov, samt att följa utveckling och följsamhet i den verksamhet som bedrivs.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom exempelvis vård, samhällsvetenskap, juridik, ekonomi eller socialrätt
• arbetat med uppföljning inom offentlig verksamhet, gärna inom vård och omsorg
• praktisk erfarenhet av metodutveckling för uppföljningsformer, endera kvalitativa eller kvantitativa metoder
• praktisk erfarenhet av att ha arbetat med utveckling av ledningssystem och informationshantering i offentlig förvaltning, med förståelse för verksamhetens processer och mål
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• arbetat med intervjumetoder för uppföljning, kontroll eller inspektion av offentlig verksamhet
• erfarenhet av sammanställning av verksamhetsdata, exempelvis för statistisk analys, prognosarbete eller jämförelser mellan verksamheter eller huvudmän
• erfarenhet av verksamhetsledning, exempelvis enhetschef med ansvar för daglig drift
• erfarenhet av att ha arbetat hos privat utförare.
Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. För att lyckas i rollen har du ett strategiskt tänkande och ett brett perspektiv på frågor, vilket gör att du ser den långsiktiga betydelsen och vidare konsekvenser av olika beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, samtidigt som du sätter upp och håller tidsramar. Du är mottaglig för nya idéer, metoder och arbetssätt, och ser möjligheter i förändring.
Vi ser gärna att du driver och implementerar förändringsarbete med engagemang och arbetar målmedvetet tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du hanterar komplexa frågor väl och hittar lösningar på komplicerade utmaningar. Dessutom har du god förståelse för numeriska underlag.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Fredrik Linde, enhetschef, 018-726 3650.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 3719.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Stab ÄLN Kontakt
Fredrik Linde 018-7263650 Jobbnummer
9579616