Erfaren stödpedagog till Bostad med Särskild Service i Centrum
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Vill du bidra i en kvalificerad pedagogisk roll där kvalitet, delaktighet och självbestämmande står i fokus? Vi söker en erfaren och trygg stödpedagog till en centralt belägen enhet i Göteborg med gruppbostäderna Lillkullen, Lillkullegatan 23 och Gula Huset.
Vår enhet vänder sig till personer med förvärvad hjärnskada, intellektuell och psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar individcentrerat med målet att hyresgästerna ska leva så självständigt som möjligt och kunna påverka sin vardag.
Som stödpedagog har du en central roll i verksamheten med särskilt ansvar för utveckling, kvalitet och brukarfokus. Du använder din fördjupade pedagogiska kompetens för att säkerställa att stödet till varje individ håller hög kvalitet och genomförs i enlighet med gällande genomförandeplaner. En del av uppdraget innebär att kvalitetssäkra social dokumentation och följa upp genomförandeplaner, samt att bidra med ett helhetsperspektiv genom omvärldsbevakning och utvecklingsarbete.
Rollen kombinerar utvecklingsarbete med direkt arbete i verksamheten, vilket ger dig god insyn i vardagen och skapar förutsättningar för ett nära och hållbart kvalitetsarbete. Vid behov ger du även praktiskt stöd i hyresgästers hem, exempelvis vid personlig omvårdnad, matlagning och läkemedelshantering.
Du är ett pedagogiskt föredöme och handleder övriga stödpedagoger samt stödassistenter och stödbiträden i det brukarnära arbetet. I nära samarbete med enhetschef och övriga stödpedagoger planerar och leder du verksamhetsmöten, driver förändringsarbete och ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet håller en hög nivå.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag, möjlighet till yrkesutveckling samt ett engagerat arbetslag med närvarande ledarskap. Verksamheten är centralt belägen med goda kommunikationer.
Arbetstiderna är främst dagtid, måndag till fredag. Kvälls- och helgpass kan förekomma i introduktionssyfte. Schemaläggning sker via Time Care Planering. Tjänsten är på heltid (38,25 tim/vecka).Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning till stöd- eller socialpedagog alternativt en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad.
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i svenska 1, svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i en handledande roll samt av metodutveckling. Du har bred erfarenhet av arbete inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och kunskap om olika målgrupper inom området, exempelvis personer med förvärvad hjärnskada, intellektuell och/eller psykisk funktionsnedsättning.
Du har goda kunskaper i social dokumentation. God datorvana samt kunskap om lågaffektivt bemötande (LAB) är meriterande för tjänsten.
Vi söker dig med pedagogiskt förhållningssätt, erfarenhet från stödjande eller ledande roll och god samarbetsförmåga. Du är en kommunikativ, anpassningsbar och relationsskapande person med professionellt bemötande, även i stressiga situationer. Du är dessutom strukturerad, samarbetsinriktad och har ett starkt engagemang för verksamhetens utveckling.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vid arbete i den enskildes hem eller med barn under 18 år krävs utdrag ur belastningsregistret (oöppnat).
Mer information och beställning görs på:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Göteborgs Stad erbjuder:
• Trygg anställning med goda villkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion och kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag och andra förmåner
Rekryterings- och bemanningsföretag ombeds avstå från att ta kontakt.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Carita Elgstrand carita.elgstrand@funktionsstod.goteborg.se 031-3665610 Jobbnummer
9750946