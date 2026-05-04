Erfaren stensättare/anläggare sökes omgående!

Kullerstad Trädgård & Design Skärblacka HB / Anläggningsarbetarjobb / Norrköping
2026-05-04


Vi är en etablerad firma med över 10 år i branschen, och vi arbetar främst mot privatpersoner i Norrköping med omnejd. Vi utgår från Norrköping och söker nu en erfaren stensättare/anläggare som vill bli en del av vårt team och bidra till hög kvalitet i våra projekt.
Hos oss arbetar du nära både vår diplomerade trädgårdsarkitekt och våra utbildade anläggare.

Dina arbetsuppgifter
Stensättning av gångar, uteplatser, uppfarter och kantsten
Trädgårdsarbete vid behov: häckklippning, ogräsrensning, beskärning, gräsklippning m.m.

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av stensättning/markarbete
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har B-körkort
Trivs med varierat arbete i utemiljö
Kan hjälpa till med andra trädgårdsuppgifter när det behövs

Meriterande: maskinvana , ritningsläsning, snickeri.
Vi erbjuder
Omgående start
Trygg anställning i ett mindre, personligt och välrenommerat företag
Varierande arbetsdagar och projekt
Möjlighet att påverka arbetssätt och utvecklas i rollen
Samarbete med både diplomerad trädgårdsarkitekt och utbildade anläggare

Så ansöker du
Skicka CV eller kort presentation till: info@kullerstadtradgard.se
Urval sker löpande och tjänsten tillsätts när vi hittar rätt person.

Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: info@kullerstadtradgard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kullerstad Trädgård & Design Skärblacka HB, http://www.kullerstadtradgard.se
fridhemsvägen 3 (visa karta)
602 13  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kullerstad Trädgård&Design AB

Jobbnummer
9890526

