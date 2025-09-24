Erfaren städpersonal sökes till centrala Göteborg för omgående start
Har du minst 3 års erfarenhet av städning på hotell och vill få möjlighet att jobba med oss i centrala Göteborg?
Vi på RA Hospitality söker nu duktiga och ambitiösa medarbetare inom städ för främst helgjobb under höst/vinter. Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Städning av hotellrum
Gäller främst helger så har du annat jobb och vill kombinera med extra jobb är detta perfekt.
tjänsten beräknas tillträdas snarast.
Vi söker dig som:
har minst 3 års erfarenhet av någon form av städning i Sverige, meriterande om du tidigare jobbat inom hotell.
är flexibel
är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
kan kommunicera på svenska eller engelska
är noggrann och har ett sinne för detaljer
trivs att jobba i ett högt tempo
tycker att det är spännande att få arbeta på ett ställe med flera olika verksamheter och som kan hålla flera bollar i luften samtidigt.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
