Erfaren städare för hemstäd, kontorsstäd och flyttstäd sökes!
Klara Städ AB / Städarjobb / Järfälla Visa alla städarjobb i Järfälla
2026-01-20
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Städ AB i Järfälla
, Håbo
, Enköping
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
PLACERING: Norra stockholm
Järfälla kommun, Upplandsbro kommun samt Håbo kommun
Vi växer så det knakar!
Därför söker vi nu personal som har tidigare erfarenhet av att jobba med hemstädning , kontorsstädning och flyttstädning
Tycker du genuint om att städa? Vill du hjälpa människor genom att göra skillnad i deras vardag och hem?
Vi söker nu en eller flera städhjältar som vill växa tillsammans med resten av vårt team!
För att passa in i rollen behöver du vara öppen för snabba förändringar och vara flexibel i din personlighet.
Vi ser också att du är en ansvarsfull person som förstår värdet av kommunikation samt att underlätta för både kunder och kollegor.
Du drivs av att ständigt utvecklas och har viljan och förmågan att leverera ett högkvalitativt resultat. Du brinner för att göra kunden nöjd!
Som anställd hos oss på Klara Städ är du ditt eget varumärke men även vårt ansikte utåt, så vi ser att att du tycker om att bemöta kunder och kollegor med glädje och värme. Du har yrkesstolthet!
Som Städhjälte hos oss kommer du att:
Genomföra dagliga städuppdrag hos både hem och företagskunder.
Att leverera högkvalitativ service och uppmärksamma detaljer som gör skillnad.
Ansvara för underhåll av städmaterial och maskiner.
Rapportera eventuella skador eller problem hos kund.
Transportera städutrustning eller material mellan olika enheter.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Erfarenhet av städning - du har tidigare erfarenhet eller är villig att lära dig och utvecklas.
Noggrann och självgående - du tar ansvar för ditt arbete och gör alltid ditt bästa, du bryr dig om resultatet.
Positiv och serviceinriktad - du har ett gott bemötande och trivs med att hjälpa andra.
Körkort då du behöver kunna ta dig till och mellan olika kunder och uppdrag i och utanför området.
Vad vi erbjuder:
Ansvarsfulla och varierade uppdrag - från hemstädning, flyttstädning till kontorsstäd och andra specialuppdrag.
Gott arbetsklimat - vi är ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans!
Kollektivavtal och möjlighet till att använda företagsbil i tjänst.
Karriärs och utvecklingsmöjligheter- vi ser gärna att du som person växer tillsammans med oss i organisationen
Vi ser fram emot din ansökan
OBS
Ansökan sker endast via mejl och vi återkopplar endast till de kandidater som går vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: balsta@klarastad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Städare Norra Stockholm"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981)
177 50 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Karl Ljungdahl Bocum balsta@klarastad.se 0171- 17 10 15 Jobbnummer
9695582