Erfaren specialistsjuksköterska till Intensivvård och Postop
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen gör skillnad - varje dag!
Nu söker vi på IVA och Postop på Danderyds sjukhus nya kollegor när några av våra erfarna medarbetare går i pension.
Är du specialistsjuksköterska inom intensivvård, med minst två års erfarenhet, och vill arbeta på en arbetsplats som både utvecklar dig och värdesätter din kompetens? Då vill vi gärna träffa dig!
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss får du en rotationstjänst mellan intensivvårdsavdelningen och postop - en unik möjlighet att bredda din kompetens och arbeta i dynamiska vårdmiljöer.
Vi erbjuder:
Individuell schemaläggning
Personligt anpassad introduktion
Möjlighet att delta i tvärprofessionella förbättringsgrupper inom bl.a. ventilation, sedering och hygien
1-2 utbildningsdagar per år med fokus på de senaste rönen inom intensiv- och postoperativ vård
För dig som arbetar treskift finns dessutom förmåner såsom dubbelt OB-tillägg nattetid och arbetstidsförkortning.
Som anställd vid Danderyds sjukhus får du också:
Ersättning för sjukvård
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
Tillgång till vårt toppmoderna personalgym Lyftet för endast 800 kr/år
Förmånlig personalparkering (gratis nattetid)
Förmånliga villkor vid föräldraledighet
Kvarstannandebonus, pension, semesterväxling, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling
Vi bryr oss - både om dig och om din långsiktiga utveckling.
Postop
Här möter du ett högt tempo med korta vårdtider och patienter från en rad olika specialiteter: kirurgi, urologi, ortopedi och kvinnosjukvård. Avdelningen har högspecialiserade övervakningsplatser och tar även emot patienter för kortare insatser, exempelvis smärtbehandling eller preoperativ optimering.
IVA
På våra nio intensivvårdsplatser arbetar vi i team med läkare, undersköterskor och paramedicinska professioner. Vanliga tillstånd du möter är hjärtstopp, akut respirationssvikt, intoxikationer, sepsis och postoperativa komplikationer.
De flesta av våra medarbetare roterar mellan IVA och Postop, vilket skapar flexibilitet, stark samhörighet och ett effektivt samarbete över enheterna.
Ledarskapet präglas av närvaro, omtanke och tydlighet, och din professionella utveckling följs kontinuerligt via regionens kompetensstege. Våra vårdenhetschefer arbetar även kliniskt i viss utsträckning - hos oss är ledarskapet nära verksamheten.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Specialistutbildning inom intensivvård
Minst två års erfarenhet inom intensivvård
Arbetstid
Dag/kväll eller treskift. Heltid med veckoarbetstid 38:15. Tjänsten innebär arbete två av fem helger.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Verksamhetsområdet Anestesi och Intensivvård präglas av hög kvalitet och en stabil medarbetargrupp i alla professioner. Förutom anestesin, som består av fyra operationsavdelningar inom kirurgi/urologi, ortopedi, gynekologi/obstetrik, dagkirurgi samt ÖNH och Tandanestesi och verksamhet externt, så har verksamhetsområdet postoperativa avdelningar, Intensivvårdsavdelning (IVA), Smärtmottagning, Nationellt respirationscentrum (NRC) och Sterilteknik. Vi är ett stort verksamhetsområde med sammanlagt cirka 400 medarbetare. Årligen utförs ca 24 000 anestesier på ca 25 operationssalar. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1947".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016)
Danderyds Sjukhus AB, Anestesi- och Intensivvård, IVA
Camilla Westerholm 08-12358366
9811725