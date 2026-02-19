Erfaren socialsekreterare till placeringsteamet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Som socialsekreterare i placeringsteamet blir du en del av en engagerad och erfaren arbetsgrupp som drivs av att göra skillnad i ungdomar och deras familjers liv.
Här beskriver våra medarbetare hur det är att arbeta i placeringsteamet:
"Det bästa med att jobba i placeringsteamet är att jag aldrig står ensam i mina ärenden. Vi är erfarna kollegor som gör bedömningar tillsammans, delar kunskap och verkligen stöttar varandra. Det skapar både trygghet och kvalitet."
"Här får jag möjlighet att följa ungdomar över tid och verkligen bygga relationer. Att se deras utveckling och veta att vi gör skillnad på riktigt."
"Kombinationen av stark teamkänsla, närvarande ledarskap och bra stödfunktioner gör att jag kan fokusera på det viktigaste - ungdomarna."
Vi söker nu två socialsekreterare som vill vara en del av ett team där samarbete, utveckling och ungdomarnas bästa alltid står i fokus.
Placeringsteamet är en del av ungdomsenheten och består av åtta socialsekreterare som arbetar nära varandra med stöd av en närvarande gruppledare.
Vi erbjuder
Vår verksamhet präglas av öppenhet och kreativitet där initiativ, nya idéer och kontinuerlig utveckling uppmuntras.
Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som samordnas och följs upp regelbundet. Våra mentorer sätter samman en introduktion under ditt första år hos oss. Den formas efter dina erfarenheter och behov och följs upp av gruppledare och enhetschef.
Läs mer om att arbeta som socialsekreterare i Stockholms stad och våra förmåner.
Din roll
Som socialsekreterare i placeringsteamet ansvarar du för uppföljning av placerade ungdomar enligt SoL och LVU. Du arbetar strukturerat enligt BBIC i uppföljning av ungdomar som är placerade på SiS-institutioner, HVB-hem, behandlingsfamiljer, jourfamiljer, stödboende och i träningslägenheter. Vi har även samplaceringar enligt LSS.
Du följer ungdomarna över tid, bedömer behov, planerar insatser och säkerställer att placeringen håller hög kvalitet och är rätt anpassad för ungdomen. Du har en viktig roll i att bygga och upprätthålla relationer och har en nära samverkan med ungdomar, deras familjer, vårdgivare, skolor och andra professioner.
I våra placeringsärenden arbetar vi alltid tillsammans. Bedömningar görs gemensamt och du har ett nära stöd av kollegor, gruppledare och stödfunktioner. På enheten finns en avtalssamordnare som är ett operativt stöd för dig som socialsekreterare när våra ungdomar står inför en placering. Här finns även en avtalscontroller som säkerställer att vi använder oss av seriösa aktörer.
Vi utvecklar kontinuerligt rutiner och metoder. Tillsammans med öppenvården arbetar vi för att förkorta placeringstider och möjliggöra hemflytt till familjer. Vi satsar även på SAVRY-bedömningar i nära samarbete med den utredande ungdomsgruppen för att sedan implementera metoden i placeringsteamet. Vi arbetar utifrån Signs of Safety och har coacher på enheten som driver metodutvecklingen framåt.
På enheten har vi även SIG-samordnare, skolsamordnare, riktade kontaktpersoner och socialsekreterare hos polis. Hos oss är kvalité viktigt!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning barn och unga
God kännedom om SoL (socialtjänstlagen) eller LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet om du har:
B-körkort då det förekommer resor med förvaltningens tjänstebil.
Du tror på varje individs möjlighet till förändring och ser familjenätverket som en positiv drivkraft. Du är stabil och bekväm med att kunna ställa krav på vårdgivare och är samtidigt ödmjuk inför komplexiteten i våra gemensamma frågor. Du har förmåga att flexibelt och strukturerat driva arbetet framåt både självständigt och i samarbete med arbetskamrater och samarbetspartners. Det är viktigt att du har ett stort intresse att tillsammans med teamet fortsätta utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom det sociala arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-02-19Övrig information
