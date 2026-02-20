Erfaren socialsekreterare till ekonomiskt bistånd för löpartjänst
2026-02-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker nu en socialsekreterare till ekonomiskt bistånd! Anställningen är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.
Där kommer du som socialsekreterare att stötta upp inom de grupper på ekonomiskt bistånd som har behov av stöd på grund av kortare eller längre frånvaro samt hög arbetsbelastning, en så kallad löpartjänst. Det är en ny tjänst på ekonomiskt bistånd men det finns sedan tidigare tre löpartjänster på Område vuxen som riktar sig till andra verksamhetsområden.
Du får chansen att vara en del av en spännande förändringsresa inom vår förvaltning, där vi i och med den nya Socialtjänstlagen arbetar för att skapa en mer tillgänglig, trygg och nära socialtjänst för medborgarna.
Som ny medarbetare får du ett individuellt introduktionsprogram, lett av enhetens samordnare tillsammans med gruppledare samt en mentor i gruppen för att ge dig bästa möjliga start i din nya roll. På ekonomiskt bistånd arbetar vi för att stödja den enskilde mot självförsörjning och arbetar för att skapa långsiktiga lösningar.
Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för ekonomiskt bistånd är uppdelade på två enheter. Utredningsgruppen som är organiserade under område vuxen samt mottagningsgruppen som är organiserad inom Pilotområde första linjen. Löpartjänsten kommer att ha sin tillhörighet i utredningsgruppen men stötta i båda grupperna. Totalt arbetar ca 37 personer med ekonomiskt bistånd.
Mottagningsgruppen, är den första instansen för medborgare som söker ekonomiskt bistånd. Inom Mottagningsgruppen ingår också ett Bo-team, som har ett särskilt fokus på att förebygga vräkning, stödja boendekoordinering och erbjuda boendecoachning.
Utredningsgruppen ansvarar för djupare utredningar och bedömningar av ekonomiskt bistånd när ärendena kräver mer omfattande uppföljning och långsiktigt stöd.
Varje grupp leds av en enhetschef och gruppledare som ansvarar för arbetsmiljön, personalen och fördelningen av det dagliga arbetet.
Avdelningen ansvarar för socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt preventiva insatser. Arbetsplatsen är belägen i moderna lokaler i Hammarby Sjöstad.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg och utvecklande arbetsmiljö med fokus på både din professionella och personliga utveckling.
Flextid och vinter-/sommar-arbetstid för en bra balans mellan arbete och fritid.
Generöst friskvårdsbidrag.
Individuellt introduktionsprogram och möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling.
En arbetsplats som värdesätter mångfald och ser olikheter som en styrka för att möta invånares behov på bästa sätt
Din roll
Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd så arbetar du nära invånare i behov av stöd, med fokus på självförsörjning och socialt förändringsarbete.
Du tar emot och ger tydlig information till medborgare som ansöker om ekonomiskt bistånd, utreder rätten till bistånd, bedömer behov och fattar beslut enligt gällande lagstiftning. Ärenden hanteras skyndsamt med fokus på kvalitet och rättssäkerhet. Du samarbetar både internt inom enheten och förvaltningen samt externt med relevanta aktörer. Arbetet utgår från socialtjänstens dubbla uppdrag: att stödja den enskilde mot egen försörjning samtidigt som du bedömer rätten till bistånd.
Din kompetens och erfarenhet
• Examen i socialt arbete (Socionomexamen).
• Erfarenhet av myndighetsutövning fokus på ekonomiskt bistånd.
• Trygghet i att dokumentera och hantera ärenden korrekt och enligt regelverk.
• God kommunikativ förmåga och samverkansförmåga, både internt och externt.
• Grundläggande kunskap i Motiverande samtal (MI).
Vi värdesätter personliga egenskaper som flexibilitet, stresstålighet, initiativförmåga och ett empatiskt, respektfullt bemötande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att motverka diskriminering och säkerställa att alla har lika möjlighet att visa sin kompetens.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen. Vikariatet är på ett år med möjlighet till förlängning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
