Erfaren socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
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2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Södermalms stadsdelsförvaltnings kärnvärden är att alltid vara engagerade, professionella och nytänkande. Södermalms stadsdelsförvaltning och Område vuxen söker nu en socialsekreterare till Utredningsgruppen inom ekonomiskt bistånd. Området består av enheterna ekonomiskt bistånd, enheterna skadligt bruk och beroende socialpsykiatri och funktionsnedsättning och ingår i Sociala avdelningen.
Du har möjlighet att vara en del av en spännande förändringsresa inom vår förvaltning, där vi i och med den nya Socialtjänstlagen arbetar för att skapa en mer tillgänglig, trygg och nära socialtjänst för medborgarna.
Som ny medarbetare får du ett individuellt introduktionsprogram, lett av enhetens samordnare tillsammans med gruppledare samt en mentor i gruppen för att ge dig bästa möjliga start i rollen. På ekonomiskt bistånd arbetar vi för att stödja den enskilde mot självförsörjning och arbetar för att skapa långsiktiga lösningar.
Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för ekonomiskt bistånd är uppdelade på två enheter. Utredningsgruppen som är organiserade under Område vuxen samt mottagningsgruppen som är organiserad inom Pilotområde första linjen. Denna tjänst kommer att ha sin tillhörighet i utredningsgruppen. Totalt arbetar ca 37 personer med ekonomiskt bistånd.
Utredningsgruppen ansvarar för planering mot självförsörjning och bedömningar av ekonomiskt bistånd när ärendena kräver mer omfattande uppföljning och långsiktigt stöd.
Utredningsgruppen leds av en enhetschef och gruppledare som ansvarar för arbetsmiljön, personalen och fördelningen av det dagliga arbetet.
Avdelningen ansvarar för socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt preventiva insatser. Arbetsplatsen är belägen i moderna lokaler i Hammarby Sjöstad.
Vi erbjuder
En individuell introduktion med mentor från första dagen.
Som medarbetare inom Område vuxen får du ett omväxlande och utvecklande uppdrag. Det finns goda möjligheter att vidareutvecklas genom utbildningar och metodtider. Det är ett varierat arbete där du som medarbetare får möjlighet att tänka nytt tillsammans med engagerade kollegor. Vi är en arbetsplats som värdesätter mångfald och ser olikheter som en styrka för att möta invånares behov på bästa sätt
Södermalms stadsdelsförvaltning har vinter- och sommararbetstid och ett flextidsavtal. Sedan 2024 är friskvårdsbidraget på 3000 kronor per år. Kontinuerlig handledning ingår i arbetet.
Din roll
Som socialsekreterare i utredningsgruppen,
• Du tar emot och ger tydlig information till medborgare som ansöker om ekonomiskt bistånd, utreder rätten till bistånd, bedömer behov och fattar beslut enligt gällande lagstiftning. Ärenden hanteras skyndsamt med fokus på kvalitet och rättssäkerhet. Du samarbetar både internt inom enheten och förvaltningen samt externt med relevanta aktörer. Arbetet utgår från socialtjänstens dubbla uppdrag: att stödja den enskilde mot egen försörjning samtidigt som du bedömer rätten till bistånd.
Din kompetens och erfarenhet
• Examen i socialt arbete (Socionomexamen).
• Erfarenhet av myndighetsutövning fokus på ekonomiskt bistånd. Minst 2 år
• Trygghet i att dokumentera och hantera ärenden korrekt och enligt regelverk.
• God kommunikativ förmåga och samverkansförmåga, både internt och externt.
• Grundläggande kunskap i Motiverande samtal (MI).
• Meriterande med erfarenhet inom beroende och psykisk ohälsa.
Vi värdesätter personliga egenskaper som flexibilitet, stresstålighet, initiativförmåga och ett empatiskt, respektfullt bemötande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att motverka diskriminering och säkerställa att alla har lika möjlighet att visa sin kompetens.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt – vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Virkesvägen 3 (visa karta
)
120 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen Kontakt
Caroline Haglund Akademikerförbundet SSR caroline.haglund@stockholm.se 08-50812328 Jobbnummer
9955257