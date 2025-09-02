Erfaren socialsekreterare sökes till Barn- och ungdomsenheten
Socialsekreterarjobb
2025-09-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en innovativ och framåtblickande organisation som har ambitionen att ligga i framkant inom riskbedömning, metodutveckling och stöd till barn? Hos oss får du möjlighet att arbeta med några av de mest evidensbaserade verktygen inom socialt arbete - iRiSk, SAVRY och EARL - och bli en del av en engagerad och lärande organisation där kvalitet, utveckling och barnets bästa alltid står i centrum.
Vårt verksamhetsområde Barn, unga och familj består av flera enheter: mottagning, barn, barn- och ungdom, ungdom, familjehem och familjestöd. På barn- och ungdomsenheten arbetar vi tillsammans för att skapa en modern socialtjänst som möter framtidens behov - med fokus på tidiga, förebyggande och kvalitativa insatser.
Vi erbjuder
Satsning på metodutveckling - vi arbetar aktivt med iRiSk, SAVRY och EARL
Gedigen introduktion och mentorskap för en trygg start
Intern och extern handledning för kontinuerlig kompetensutveckling
Tillgång till stadens breda utbildningsutbud och introduktionsutbildning i Signs of Safety
Flextid, vinter- och sommararbetstid samt friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år
Goda exempel-dagar där vi lyfter fram lyckade insatser och lär av varandra
Ett starkt fokus på arbetsglädje och teamkänsla - vi vet att vi gör ett bättre jobb när vi mår bra.
Möjlighet till semesterväxling och andra förmåner inom Stockholms stad
Läs mer om förmåner i Stockholm stad på:https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som socialsekreterare hos oss får du ett utmanande, varierat och meningsfullt arbete.
Du kommer att arbeta i en av våra två utredningsgrupper med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU för barn och ungdomar 0-20 år samt deras familjer.
Vi arbetar strukturerat och evidensbaserat med hjälp av:
iRiSk - för strukturerad riskbedömning.
SAVRY - för bedömning av risk- och skyddsfaktorer hos ungdomar.
EARL - för tidig riskidentifiering.
BBiC och Signs of Safety - för att sätta barnets behov i centrum och stärka familjers resurser.
Arbetet innebär nära samverkan med interna och externa samarbetspartners som förskola, skola, BVC, BUP och polis. Hos oss får du utrymme att utvecklas, påverka arbetssätt och bidra till att forma framtidens socialtjänst.
Satsning på nya metoder
Vi är en innovativ enhet som ständigt utvecklar vårt arbetssätt. I höst kommer vi, kopplat till arbetet med iRiSk, att utbilda några av våra medarbetare i stöd efter barnförhör. De kommer därefter själva kunna erbjuda denna insats i ärenden som rör våld i familjer - ett viktigt steg för att stärka stödet till barn i utsatta situationer.
Din kompetens och erfarenhet
Har socionomexamen
Har erfarenhet som socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga
Är trygg, stabil och har en hög grad av personlig mognad
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande:
Utbildning och erfarenhet av iRiSk, SAVRY och EARL
Kunskap i Signs of Safety och samtal med barn
Varför välja oss?
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad.
Vi investerar i våra medarbetare och satsar på innovativa arbetssätt, kvalitet och arbetsglädje. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi både utvecklar socialtjänsten och tar hand om varandra.
Vill du vara en del av ett team som vågar satsa, tänker nytt och sätter barnets bästa i fokus?
Då vill vi gärna träffa dig!
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår resa mot en modern, innovativ och hållbar socialtjänst.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
