Erfaren socialsekreterare BoU sökes - två uppdrag i Gävleborgs län
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2026-07-15
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Socionomer sökes – Socialsekreterare Barn och Unga
Novia Bemanning AB söker socionomer till konsultuppdrag som socialsekreterare inom Barn och Unga, placerade i Gävleborgs län.
Vi har för närvarande två separata uppdragsperioder att tillsätta.
Läs igenom perioderna nedan noggrant och ange tydligt i din ansökan vilken period du söker (period 1, period 2, eller båda).
📅 Period 1
Uppdragsperiod
Start: 2026-09-14
Slut: 2026-12-31
Möjlighet till förlängning: Uppdraget kan förlängas med upp till 6 månader, dock längst till 2027-06-30.
Arbetsplats och distansarbete Distansarbete är möjligt upp till 40 % av arbetstiden efter överenskommelse med chef och om verksamheten tillåter det.
📅 Period 2
Uppdragsperiod
Start: 2026-08-17
Slut: 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 20 juli 2026
Arbetsplats och distansarbete Distansarbete är möjligt upp till 40 % av arbetstiden efter överenskommelse med chef och om verksamheten tillåter det.
Arbetsuppgifter (gäller båda perioderna)
Som socialsekreterare inom Barn och Unga kommer du att:
Genomföra förhandsbedömningar och utredningar enligt BBIC
Utreda barns och ungas behov samt fatta underlag för beslut
Föreslå, följa upp och utvärdera insatser
Arbeta nära barn, ungdomar, vårdnadshavare och deras nätverk
Samverka med skola, hälso- och sjukvård, polis och andra samverkansparter
Arbeta utifrån BBIC (Barns behov i centrum) och Signs of Safety
Handlägga och arbeta självständigt i LVU-ärenden
Kvalifikationskrav
Socionomexamen
Minst 5 års erfarenhet som socialsekreterare inom Barn och Unga
Gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och Unga
Mycket god kunskap om:BBIC
Socialtjänstlagen (SoL)
LVU
Signs of Safety
Treserva
B-körkortGod datorvana och dokumentationsförmågaMycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenskaFörmåga att arbeta självständigt, samarbeta väl och vara flexibel
Obligatoriskt inför uppdragsstart
Godkänt utdrag ur belastningsregistret
Utdraget ska beställas från Polismyndigheten via blanketten "Barn i annan verksamhet"
Vi söker dig som
Är trygg och självständig i myndighetsutövning
Har erfarenhet av komplexa barnavårdsärenden
Har hög kvalitet i dokumentation och handläggning
Är ansvarstagande, strukturerad och har god samarbetsförmågaPubliceringsdatum2026-07-15Så ansöker du
Viktigt: Ange tydligt i din ansökan vilken period du söker – Period 1 (2026-09-14–2026-12-31) eller Period 2 (2026-08-17–2026-12-31). Du kan också ange om du är intresserad av båda.
Endast relevanta ansökningar som uppfyller ovanstående krav kommer att behandlas.
Observera: Period 2 har sista ansökningsdag 20 juli 2026 – vänta inte med din ansökan om denna period är intressant för dig.
Novia Bemanning AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novia Bemanning AB
(org.nr 559565-3592), https://www.noviabemanning.se/
826 80 SÖDERHAMN Kontakt
Rekryteringskonsult
Karina N. kontakt@noviabemanning.se +46760168081 Jobbnummer
10003830