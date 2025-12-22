Erfaren socialarbetare till Ekonomisk bistånd 1
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb
2025-12-22
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker dig som vill arbeta som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och bidra till att människor i Botkyrka får rätt stöd för att nå självförsörjning.
Hos oss är klientkontakten central och vi arbetar med ett styrkebaserat arbetssätt där vi utgår från individens resurser.
Som socialsekreterare är du myndighetsutövare och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Du ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om försörjningsstöd på ett rättssäkert och professionellt sätt. Du samarbetar med kollegor inom enheten och med andra aktörer för att hitta hållbara lösningar som möter klientens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- utreda rätten till ekonomiskt bistånd och fatta beslut enligt socialtjänstlagen
- ha regelbunden kontakt med klienter och stödja dem i vägen mot självförsörjning
- samverka med andra enheter inom socialtjänsten och externa aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och andra myndigheter för att skapa helhetslösningar
- dokumentera och följa upp ärenden i enlighet med gällande rutiner.
Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgrupp där vi stöttar varandra och utvecklar våra arbetssätt tillsammans. Vi arbetar nära våra samarbetspartners och har fokus på att skapa långsiktiga resultat för våra medborgare.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en arbetsplats med 50 engagerade kollegor fördelade på tre enheter. Vi arbetar nära varandra och stöttar varandra i vardagen. I teamet ingår förste socialsekreterare, socialsekreterare och socialassistenter. Vi samarbetar både inom enheten och med andra verksamheter för att ge bästa möjliga stöd till våra klienter. Vår arbetsmiljö har uppmärksammats genom utmärkelsen Förvaltningens arbetsplats 2025, vilket speglar vår satsning på gemenskap och utveckling. Vi har en inkluderande kultur där vi stärker sammanhållningen genom gemensamma aktiviteter som till exempel sociala träffar och hälsosatsningar.
Vi erbjuder flexibla arbetsarrangemang och tillämpar årsarbetstid för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv. Du får arbeta i en verksamhet som satsar på digitala lösningar för att förenkla administrationen och frigöra mer tid för klientmöten. Vi prioriterar kompetensutveckling och erbjuder fortlöpande utbildningar och handledning.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har socionomexamen och tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, inklusive handläggning och bedömning enligt socialtjänstlagen (SoL).
Övriga krav för tjänsten:
• Erfarenhet av att tillämpa och arbeta utifrån aktuell lagstiftning, såsom socialtjänstlagen (SoL), i handläggning och beslutsfattande.
• Erfarenhet av arbete som innefattar dokumentation och administration i ärendehantering samt personliga möten med klienter eller andra målgrupper.
Vi ser det som meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare (tidigare Procapita) för ärendehantering och dokumentation.
• Erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd, arbete och försörjning, inklusive handläggning och klientkontakt.
• Erfarenhet av att tillämpa socialförsäkringssystemet i yrkesrollen.
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd behöver du vara samarbetsorienterad och arbeta nära både interna och externa aktörer, som kollegor i teamet, arbetsförmedling, utbildningsanordnare och andra samarbetspartners. Tillsammans samordnar ni insatser som leder klienten mot självförsörjning. Du är relationsskapande i mötet med klienter och bygger förtroende genom att vara respektfull, professionell och tillgänglig. Det ger goda förutsättningar att utreda och bedöma behov även i komplexa eller känsloladdade situationer.
Du är strukturerad och driver dina ärenden framåt genom att planera, prioritera och följa upp insatser på ett systematiskt sätt. På så sätt säkerställer du att beslut om försörjningsstöd fattas rättssäkert och effektivt. Stabilitet i ditt arbetssätt gör att du behåller fokus även när arbetet ställer höga krav, vilket ger dig förmågan att möta utsatta klienter med ett lågaffektivt bemötande. Genom att stå kvar i uppdraget även när situationen är pressad skapar du trygghet och bidrar till långsiktiga lösningar.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen
