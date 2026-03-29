Erfaren snickare välkommen till ett växande byggbolag i Göteborg
2026-03-29
Vill du arbeta på en byggarbetsplats där människor, samarbete och yrkesstolthet står i centrum?
Vi är ett växande byggbolag i Göteborg som söker fler kollegor som vill vara med och bygga - inte bara projekt, utan också en arbetsplats där man trivs, känner tillit och tar ansvar tillsammans.
Hos oss är det viktigt att man känner sig välkommen, trygg och delaktig från första dagen. Vi tror på tillitsbaserat ledarskap, tydligt ansvar och en stark "vi gör det här tillsammans"-känsla. Här hjälper vi varandra, löser problem tillsammans och bryr oss om både jobbet - och människorna bakom.
Om rollen
Rollen riktar sig till dig som är en erfaren snickare med god yrkeskunskap och förmåga att arbeta självständigt. Du tar ansvar för hela eller delar av produktionen och bidrar aktivt till att driva arbetet framåt med hög kvalitet.
Beroende på din erfarenhet kan rollen även innebära ett mer uttalat ansvar för planering, samordning och arbetsledning i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter kan till exempel bestå av:
Självständigt snickeri- och byggarbete med höga kvalitetskrav
Nyproduktion och avancerade renoveringsprojekt
Planering, samordning och arbetsledning på plats
Ritningsläsning och problemlösning i produktionen
Ansvar för materialbeställningar och resursplanering
Rivnings- och förberedelsearbeten inför byggnation
Säkerställa struktur, ordning och effektivitet på arbetsplatsen
Bidra till en säker arbetsmiljö och följa gällande regler och rutiner
Vi värdesätter din yrkesskicklighet, ditt ansvarstagande och din förmåga att leda arbetet framåt. Du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete samtidigt som du tryggt kan ta egna beslut i det dagliga arbetet.
Vem du är
Vi söker dig som er en erfaren och självgående snickare med stolthet i ditt yrke och ett öga för kvalitet i varje moment.

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som snickare inom bygg
Yrkesbevis som snickare
God förmåga att arbeta självständigt och driva arbetet framåt
Erfarenhet av både nyproduktion och renovering
Vana att läsa och arbeta efter ritningar
God kunskap om byggteknik och material
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsledning
Vana att planera material och arbetsmoment
Erfarenhet av kontakt med kunder eller beställareDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Noggrann med kvalitet och detaljer
Strukturerad och van att planera ditt arbete
Bra samarbetsförmåga och bidrar till god stämning i teamet
Trygg i din yrkesroll och kan ta egna beslut
Vi välkomnar olika bakgrunder och erfarenheter och strävar efter en arbetsplats där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Det viktigaste för oss är engagemang, samarbete och viljan att göra ett bra jobb tillsammans.
Det här erbjuder vi
Kollektivavtal enligt Byggavtalet
Tjänstepension och avtalsförsäkringar via FORA
Sjuklön och föräldralön enligt kollektivavtal
Företagshälsovård
Lön enligt avtal och erfarenhet
Ett arbetsklimat präglat av respekt, tillit och samarbete
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med ett bolag i utveckling
Varför jobba hos oss?
Hos oss på HFH Bygg blir du en del av ett byggbolag där människor är lika viktiga som projekten. Vi tror på tydlig kommunikation, lyhördhet och att bra resultat skapas när människor trivs och känner sig trygga.
Vi arbetar nära varandra i vardagen, tar ansvar tillsammans och stöttar varandra när det behövs. Här finns utrymme för olika erfarenheter, arbetssätt och personligheter - det viktiga är engagemang, samarbete och viljan att göra ett bra jobb.
Vi erbjuder trygga villkor enligt kollektivavtal, långsiktighet och en arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas, påverka och ta ansvar, oavsett var du befinner dig i din yrkesresa.

Om företaget
HFH Bygg och Montage AB är ett växande byggbolag i Göteborg med omnejd som levererar helhetslösningar inom bygg och renovering. Vi arbetar med både mindre och större projekt - från badrumsrenoveringar och ombyggnationer till tillbyggnader och totalentreprenader - med stort fokus på kvalitet, trygghet och kundnöjdhet.
Arbetsort: Göteborg med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Så söker du
Skicka ett mail med ditt CV till ansokan@hfhbygg.se
Vid frågor om tjänsten, ring eller sms:a Heyman: 070-999 39 44.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: ansokan@hfhbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: HFH bygg och montage AB
http://www.hfhbygg.se
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HFH bygg & montage AB Kontakt
VD
Heyman Ahmadi heyman@hfhbygg.se 0709993944
9825675