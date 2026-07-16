Erfaren snickare till exklusiva byggprojekt i norra Stockholm
ELinked AB / Snickarjobb / Solna Visa alla snickarjobb i Solna
2026-07-16
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Är du en skicklig snickare som uppskattar genomtänkta byggprojekt där noggrannhet och kvalitet är avgörande? Nu söker eLinked AB fler erfarna hantverkare till ett väletablerat byggföretag med projekt i norra Stockholm.
Företaget har lång erfarenhet inom byggbranschen och arbetar med allt från arkitektritade villor till omfattande ombyggnationer, tillbyggnader och exklusiva renoveringsprojekt. Varje uppdrag är unikt och erbjuder varierande arbetsdagar där hantverket står i fokus.
Om rollen
Som snickare kommer du att delta i både nyproduktion och avancerade renoveringsprojekt. Arbetet omfattar hela byggprocessen – från stomme och konstruktion till färdigställande – där hög finish och yrkesskicklighet värderas högt.
Du blir en del av ett engagerat arbetslag med god sammanhållning, samtidigt som tjänsten kräver att du kan planera och genomföra dina arbetsuppgifter självständigt.
Vi söker dig som har god vana av traditionellt träarbete och är bekväm med att arbeta i lösvirke genom projektets samtliga faser.
Arbetsplatserna är främst belägna i norra Stockholm och närliggande områden.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Nybyggnation av exklusiva villor utifrån arkitektritningar
Stomresning och konstruktion i lösvirke
Invändigt snickeri och finsnickeriarbeten
Installation av kök och övrig inredning
Renovering av badrum och andra bostadsutrymmen
Läggning av golv och invändiga ytskikt
Byggnation av altaner, terrasser och uteplatser
Takrenoveringar samt fasadarbeten
Om-, till- och renoveringsprojekt (ROT)
Ritningsläsning och kvalitetssäkring under projektens gång
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som snickare inom nyproduktion och renovering.
Är van att arbeta med lösvirkeskonstruktioner.
Arbetar strukturerat, noggrant och med hög kvalitetsmedvetenhet.
Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett gott samarbete.
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och trivs i varierande projekt.
Innehar B-körkort.
Vi erbjuder
Hos vår kund får du möjlighet att arbeta i långsiktiga projekt med hög kvalitet och varierande arbetsuppgifter. Du erbjuds konkurrenskraftiga anställningsvillkor, kollektivavtal och goda möjligheter att utvecklas inom yrket.
Förmånerna omfattar bland annat:
Marknadsmässig lön
Firmabil
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta för arbetsledande funktioner
Tjänstepension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Personalaktiviteter
Kompetensutveckling och relevanta utbildningar
Trygg anställning med långsiktiga projekt
Vill du arbeta i ett företag där yrkesskicklighet, kvalitet och god laganda värdesätts? Skicka in din ansökan redan idag och ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
171 48 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sales & consultant manager
Christoffer Andersson christoffer@elinked.se +46760027792 Jobbnummer
10004362