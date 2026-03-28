Erfaren snickare sökes till växande byggföretag i Sundsvall
2026-03-28
Snickare sökes till ÅIM Bygg
Vi på ÅIM Bygg har bra tryck i verksamheten och söker nu 2 snickare som vill vara med på vår fortsatta resa.
Vi söker dig som har erfarenhet av yrket, är självgående, tar ansvar och förstår vad som krävs för att få ett jobb att fungera ute i produktionen. Hos oss är det viktigt att man håller tider, tänker framåt, gör ett ordentligt jobb och fungerar bra tillsammans med andra.
Vi är ett byggbolag med bred verksamhet och jobbar med det mesta inom bygg. Det innebär att våra projekt kan vara allt från nybyggnation av hus och utbyggnader till olika typer av fasadarbeten, invändiga renoveringar, fönsterbyten, altaner, takarbeten och andra vanliga byggprojekt. Vi har också eget snickeri, vilket gör att vi har god förståelse för hela kedjan och kan lösa mycket internt.
Det är därför viktigt att du som söker är van vid varierande arbetsuppgifter och känner dig trygg i olika typer av projekt. Vi söker inte vem som helst, utan dig som har en bra grund i yrket och vill vara med och bidra i ett företag som vill framåt.
För att vara aktuell ser vi gärna att du:
• har minst 5 års erfarenhet som snickare
• har B-körkort
• kan arbeta självständigt men också fungera bra i lag
• är pålitlig, lösningsorienterad och van att ta ansvar
• kan lämna referenser och gärna visa tidigare projekt
Hos oss får du komma till ett företag med tydliga mål, bra driv och en vilja att växa. Vi hjälper varandra, men vi ställer också krav på att alla bidrar och håller en bra nivå.
Tjänsten kan vara projektanställning eller tillsvidareanställning, beroende på vad som passar bäst.
Låter det här som något för dig, eller någon du känner, får du gärna höra av dig till: Simon@aimbygg.se Joel@aimbygg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Simon@aimbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åim Bygg I Sundsvall AB
(org.nr 556298-2057)
Njurundavägen 1 (visa karta
)
862 40 NJURUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åberginredningar-Miljö AB Kontakt
Delägare
Simon Åberg Simon@aimbygg.se 0761060663 Jobbnummer
9825467