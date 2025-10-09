Erfaren snickare/montör till spännande projekt
2025-10-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2S bygg och akustik AB i Göteborg
Vi söker erfarna snickare till våra projekt i Göteborg!
2S Bygg & Akustik AB letar efter skickliga och självgående snickare för arbete med lokalanpassningar, renoveringar och akustikmontage. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och möjlighet att arbeta i ett erfaret team med varierande projekt.
Det är ett plus om du kan undertaksmontage.
• Utföra snickeriarbeten/undertaksmontage enligt ritningar och tidsplaner
• Använda hand- och elverktyg på ett säkert och effektivt sätt
• Samarbeta med projektledare, underentreprenörer och andra yrkesgrupper
• Materialhantering
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av snickeriarbete
• Har goda kunskaper i att läsa ritningar och arbeta självständigt
• Är pålitlig, ansvarsfull och håller deadlines
• Är en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat och har yrkesstolthet
Vi erbjuder:
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Spännande projekt och ett team där vi trivs och utvecklas tillsammans
• Goda utvecklingsmöjligheter och chans att växa med företaget
Skicka din ansökan med CV enligt nedan. Vi rekryterar löpande, så tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
