Erfaren smådjursveterinär till Distriktsveterinärerna på Gotland
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Gotland
2025-10-27
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som attraheras av att jobba med smådjur i en väl fungerande klinikmiljö. Vår smådjursverksamhet färgas av stor bredd, kontinuitet, samarbete, hög samlad kompetens, utvecklingsvilja och god stämning.
Tjänsten passar dig som har flera yrkesverksamma år bakom dig som gillar att blanda akuta och bokade besök med beredskapsarbete. Vår vardag blandas mellan händelsestyrd och planerad verksamhet. Hos oss arbetar man inriktat i team antingen mot stordjur och häst eller mot smådjur, både på dagtid och under beredskapen. Därför finns alltid två veterinärer som har beredskap samtidigt.
Eftersom vi är en relativt stor veterinärgrupp har vi förmånen att kunna reglera arbetstoppar och återhämtning genom smart schemaläggning, vilket gör att på årsbasis håller vi arbetstidsmåttet. Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och att du utvecklas på ditt arbete ser vi som vår bästa investering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation och som tidigare har arbetat som smådjursveterinär samt med beredskap. För att trivas hos oss behöver du gilla att arbeta i ett team, du besitter god samarbetsförmåga, lösningsorienterad samt att du är en lagspelare.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Ersättning
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
Stf Klinikchef
