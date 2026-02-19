Erfaren skötselarbetare inom utemiljö till Pema Partner
Om Pema Partner
Pema Partner erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård och ventilation. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.
Utbildad eller certifierad trädgårdsarbetare Vi söker nu en erfaren skötselarbetare inom utemiljö som kan förstärka upp vårt team i Norrköping. Vi söker dig som är utbildad eller certifierad trädgårdsarbetare och som därför har ett öga för detaljer. Du får möjlighet till att ta mycket eget ansvar i rollen samtidigt som du är en del av en härlig arbetsgrupp.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Trimning och gräsklippning med handhållna och åkbara maskiner
Beskärning av träd, buskar och häckar enligt gällande skötselplaner och säsong
Daglig skötsel och underhåll av grönytor såsom gräsmattor, planteringar, rabatter, häckar och buskage
Skötsel av säsongsplanteringar inklusive plantering, gödsling och ogräsrensning
Säkerställande av ordning, renhållning och god framkomlighet i utemiljöer
Maskinkörning och handhavande av trädgårdsmaskiner såsom gräsklippare, röjsåg, häcksax och lövblåsKvalifikationer
Van vid att arbeta fysiskt och med fysiskt krävande uppgifter
Du har yrkesutbildning inom trädgård eller är certifierad trädgårdsarbetare
B-körkort är ett krav
God förmåga att läsa, förstå och tala svenska
Har du vana av att köra maskiner så är det meriterande
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett etablerat och växande företag
Ett varierande och självständigt arbete
Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
Marknadsmässiga villkor
Tjänsten är placerad i Norrköping och är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Är du den vi söker? Tveka inte på att skicka in din ansökan!
