Erfaren skötselarbetare inom utemiljö till Pema Partner

Jobandtalent Sweden AB / Trädgårdsodlarjobb / Norrköping
2026-02-19


Om Pema Partner
Pema Partner erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård och ventilation. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.
Utbildad eller certifierad trädgårdsarbetare Vi söker nu en erfaren skötselarbetare inom utemiljö som kan förstärka upp vårt team i Norrköping. Vi söker dig som är utbildad eller certifierad trädgårdsarbetare och som därför har ett öga för detaljer. Du får möjlighet till att ta mycket eget ansvar i rollen samtidigt som du är en del av en härlig arbetsgrupp.

Publiceringsdatum
2026-02-19

Arbetsuppgifter
Trimning och gräsklippning med handhållna och åkbara maskiner

Beskärning av träd, buskar och häckar enligt gällande skötselplaner och säsong

Daglig skötsel och underhåll av grönytor såsom gräsmattor, planteringar, rabatter, häckar och buskage

Skötsel av säsongsplanteringar inklusive plantering, gödsling och ogräsrensning

Säkerställande av ordning, renhållning och god framkomlighet i utemiljöer

Maskinkörning och handhavande av trädgårdsmaskiner såsom gräsklippare, röjsåg, häcksax och lövblås

Kvalifikationer
Van vid att arbeta fysiskt och med fysiskt krävande uppgifter

Du har yrkesutbildning inom trädgård eller är certifierad trädgårdsarbetare

B-körkort är ett krav

God förmåga att läsa, förstå och tala svenska

Har du vana av att köra maskiner så är det meriterande

Vi erbjuder

Ett stabilt arbete i ett etablerat och växande företag

Ett varierande och självständigt arbete

Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor

Marknadsmässiga villkor

ANSÖKAN
Tjänsten är placerad i Norrköping och är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Är du den vi söker? Tveka inte på att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235356-1851271".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Norra Promenaden 63 (visa karta)
602 38  NORRKÖPING

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9752572

