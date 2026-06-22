Erfaren skjutstativtruckförare sökes till lagerverksamhet i Umeå
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Är du en van truckförare som trivs med att arbeta i en lager- och logistikmiljö där struktur, säkerhet och kvalitet står i centrum? Vi söker nu en engagerad medarbetare till en verksamhet i Umeå där du får en viktig roll i det dagliga lagerarbetet.
Om rollen
I denna tjänst blir du en del av ett sammansvetsat team som arbetar med att säkerställa effektiva materialflöden och välfungerande lagerprocesser. Arbetet sker i en modern lagermiljö där skjutstativtruck används dagligen och där noggrannhet är avgörande för att upprätthålla hög kvalitet i verksamheten.
Du kommer att ha ett varierande arbete med ansvar för både godshantering och lageradministrativa uppgifter kopplade till in- och utleveranser.Arbetsuppgifter
• Hantering av gods med skjutstativtruck i höglager
• Inlagring och uttag av produkter på lagerplatser
• Orderplock och registrering av varor i affärs- eller lagersystem
• Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
• Lastning och förberedelse av utgående gods
• Säkerställande av ordning, struktur och säkerhet på lagret
Anställningsvillkor
• Placering: Umeå
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag 7-16
• Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna under sommarenProfil
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av lagerarbete och känner dig trygg bakom ratten på en skjutstativtruck. Du arbetar metodiskt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett högt säkerhetstänk i det dagliga arbetet. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett positivt samarbete med kollegorna.Kvalifikationer
• Truckkort med behörighet B3
• Minst ett års erfarenhet av skjutstativtruck
• Erfarenhet av arbete i höglager
• Tidigare erfarenhet av plock- och lagerarbete
• God fysik och förmåga att hantera ett aktivt arbete
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Förmåga att följa arbetsinstruktioner och etablerade processer
Meriterande
• B-körkort och tillgång till egen bil
• Erfarenhet från större lager- eller logistikverksamheter
• Möjlighet att vara flexibel vid förändrade arbetstider eller skiftgångSå ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9973257