Erfaren skjutstativsförare till dagtidsjobb i Landvetter
2025-09-12
Erfaren och skjutstativsförare sökes till dagtidstjänst i landvetter
Vi söker dig som är trygg i rollen som skjutstativsförare och som trivs i en strukturerad och säker lagerverksamhet. Du har god erfarenhet av att arbeta med skjutstativtruck i höglager - gärna upp till 11 meters höjd - och är van att arbeta med precision, fokus och ett öga för detaljer. Tjänsten är placerad i Landvetter och innebär dagligt arbete i ett höglager där du ansvarar för att plocka och placera gods på höjden med hjälp av skjutstativtruck. Arbetet kräver god simultanförmåga och ett starkt säkerhetstänk, men också en känsla för ordning, flöden och struktur. Du kommer även att vara delaktig i mottagning och hantering av in- och utgående gods, samt bidra till att lagermiljön hålls ren, organiserad och effektiv.
Vi söker dig som inte bara har erfarenhet av truckkörning utan också vill ta nästa steg i din yrkesroll. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, både i det dagliga arbetet och på sikt. Du blir en del av ett team där samarbete och respekt för varandras roller är en självklarhet - men där ditt eget ansvarstagande och engagemang verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck (B3)
• Är van att arbeta i höglager upp till 11 meter
• Har giltigt truckkort A och B
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Är ansvarsfull, noggrann och säkerhetsmedveten
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ort: Göteborg
Arbetstider: Dagtid
Vi gör utdrag i belastningsregistret
Anställningsform: Visstid
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön.I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det.Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. Notera att ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om oss på OnePartnerGroup
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
