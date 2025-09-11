Erfaren skjutstativsförare sökes för säsongsuppdrag i Tyresö
2025-09-11
Har du dokumenterad erfarenhet av lagerarbete och skjutstativstruck. Är du intresserad av ett säsongsuppdrag från augusti - december. Då har vi tjänsten för dig
Vi söker dig som vill arbeta på en arbetsplats med högt tempo och förespråkar teamwork. Du bör vara stresstålig och kan arbeta självständigt och i grupp. Under högsäsong krävs det att du är väl förberedd på stora inflöden och strävar efter uppsatta mål tillsammans med ditt team.
I rollen som lagermedarbetare ser vi dig som är säker på truckkörning och gör det som krävs för att arbeta effektivt. Du behöver vara en strukturerad person som har en väl planering av hur man plockar varor effektivt. Rollen som lagerarbetare kräver också extra flexibilitet i den mån att man skall kunna köra fabrikens linjer vid behov.
Arbetstiderna är förlagda i tvåskift där man förväntas kunna arbeta dag-kväll -och nattpass!
Uppdraget gäller endast vecka 41 till v 48.
Arbetstiderna är:
Nattskift:
o Mån-fre kl. 23:25-06-25
Detta är ett konsultuppdrag med start v.41 och som beräknas pågå till vecka 48. Uppdraget innebär att du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta hos vår kund som konsult.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har minst 6 månaders erfarenhet av skjutstativ och är trygg i din körning.
Vi ser även att du:
• Har god datorvana.
• Har truckkort A1-4 samt B1-3
• Du talar och skriver svenska obehindrat.
• Kan arbeta under helger vid behov.
• Bor i närheten av Tyresö
Som person är du initiativtagande och engagerad och trivs med att arbeta i ett sammansvetsat team.
Låter tjänsten intressant för dig? Passa på att söka redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så fort vi hittat rätt kandidat.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
