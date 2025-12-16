Erfaren skjutstativsförare sökes för heltidsuppdrag i Jönköping
2025-12-16
Har du gedigen erfarenhet av att köra skjutstativtruck och trivs i en fartfylld lager- och logistikmiljö? Är du noggrann, effektiv och redo för ett heltidsjobb med goda utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vår kund älskar logistik och täcker idag hela världen med transport via flyg, båt, lastbil och tåg. De erbjuder sina kunder en fullständig logistikösning med lagerhållning och informationstjänster. Nu söker de nya medarbetare till deras lager i Torsvik. Har du det som krävs för att bli en del av deras team? Läs då vidare för att få mer information om tjänsten!
För denna tjänst söker vi specifikt dig som har erfarenhet av att köra skjutstativtruck (B3), då detta är en central del av arbetsuppgifterna. Som lagermedarbetare med skjutstativ som huvudsaklig arbetsuppgift kommer du att arbeta med att plocka och packa varor, hantera gods samt ansvara för in- och utlastning. Arbetet är tempofyllt och målstyrt, där hög noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt är avgörande. För att lyckas i rollen behöver du ha truckkort A+B samt dokumenterad erfarenhet av att köra skjutstativtruck i praktiken.
Detta är en heltidstjänst där arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, 07:00-15:45. Tjänsten förväntas starta omgående eller enligt överenskommelse och inleds med introduktion hos kund.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund. Vi ser långsiktigt på uppdraget och det finns det goda utvecklingsmöjligheter.
DETTA SÖKER VI
Vår kund är kvalitetsmedvetna och strävar efter bästa kundnöjdhet och därför söker vi dig som har ett kvalitetstänk och är noggrann i ditt arbete. Som person är du engagerad, driven och effektiv. Du gillar att arbeta i team och har enkelt för att samarbeta med andra. Då truckkörning förekommer dagligen, söker vi dig som har truckkort A+B. Vidare krav för tjänsten är svenska i tal och skrift.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
