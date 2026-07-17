Erfaren skjutstativförare, B3, sökes för heltid i Arlandastad
Arlanda Invest Consulting AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-07-17
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Vi Bemannar.nu söker efter dig med flera års erfarenhet av köra skjutstativtruck (B3)
Det är viktigt att du har dokumenterad erfarenhet av att köra just skjutstativtruck, B3, inte bara inneha ett truckkort och truckvana för att vara aktuell för just denna tjänst. Du kommer bli ombedd att visa upp att du är en duktig B3 förare.
Vi Bemannar.nu söker efter en bemanningskonsult med lång erfarenhet av skjutstativtruck, B3, till vår kund som är belägen i Arlandastad.
För just denna roll behöver du vara erfaren lagerarbetare med lång vana av att köra skjutstativtruck, du måste vara beredd på att visa att du kan handskas med en B3 truck på ett bra sätt. Du behöver kunna svenska flytande i både tal och skrift samt vara i god fysisk form.
För att passa in i rollen som konsult hos oss ser vi gärna att du är en person som bidrar med positiv energi, har lätt för att anpassa dig till nya miljöer och tycker om att ta dig an nya arbetsuppgifter.
Det är viktigt att du har dokumenterad erfarenhet av att köra just skjutstativtruck, B3, inte bara inneha ett truckkort och truckvana för att vara aktuell för just denna tjänst.
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och noggrann
Plikttrogen
Rädd om trucken
Snäll mot kollegor och kollin
Start så fort som möjligt.
ArbetstiderSönd-torsd 1400-2330
Om Vi Bemannar
Vi Bemannar.nu är en lokal aktör inom bemanning och rekrytering med lång erfarenhet från logistikbranschen. Hos oss blir du anställd och uthyrd till våra kunder i regionen. Vi värnar om långsiktiga samarbeten, både med våra medarbetare och våra kunder.
Vi erbjuder en glad och peppande konsultchef som hälsar på ofta och ser till att du har det bra.Publiceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval.
Varmt välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084335-2104780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arlanda Invest Consulting AB
(org.nr 559193-4186), https://www.virekryterar.nu
195 60 (visa karta
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195 60 ARLANDASTAD Arbetsplats
Vi Rekryterar.nu Jobbnummer
10005189