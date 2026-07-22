Erfaren Skadetekniker/Bilplåtslagare till Borås Bil Skadecenter Viared
Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Borås Visa alla tunnplåtslagarjobb i Borås
2026-07-22
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Vill du arbeta som bilplåtslagare i ett gott gäng? Vi söker en erfaren och engagerad skadetekniker/bilplåtslagare till Borås Bil Skadecenter Viared som vill vara med och leverera högkvalitativa reparationer och bidra till en trygg kundupplevelse. Du får möjlighet att utvecklas i en inkluderande arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor där kvalitet, respekt och samarbete står i centrum.
Arbetsuppgifter för Skadetekniker/Bilplåtslagare
Reparera och byta ut kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon
Utföra buckelrättning, punkt- och svetsarbete samt montage av plåtdetaljer
Använda verkstadens maskiner, handverktyg och mätutrustning för skadereparation och riktning
Samarbeta med kollegor inom skadebesiktning, lackering och kundmottagning för effektivt arbetsflöde
Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete samt följa verkstadens rutiner och säkerhetsföreskrifter
Dokumentera utfört arbete och tid i våra digitala system, Cabas och CAB
Kvalifikationer och vem vi söker
Krav på flera års erfarenhet av bilplåtarbete, bilkarosseri eller motsvarande arbete i bilverkstad.
Har du tidigare arbetet med Tesla och har Teslautbildning så är det mycket meriterande.
Har du arbetat med något av följande märken så är även det meriterande; Volvo, Peugeot, Citroën, Maxus, Renault, Dacia, Polestar, Lynk & Co samt Tesla.
Mycket god kunskap i svetsning, riktteknik, strukturskador och större jobb, användning av plåtslagarverktyg
Erfarenhet av att arbeta med moderna verkstadsmetoder och digital dokumentation är meriterande
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i utfört arbete
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt när det krävs
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Borås Bil erbjuder dig: Förmånliga villkor och attraktiva förmåner som gör arbetslivet både tryggt och trivsamt.
• Fördelaktiga erbjudande vid bilköp, reservdelar, drivmedelsrabatt etc
• Förmånsportal samt friksvårdsbidrag på 3000kr/år
• Kollektivavtal och bra anställningsförmåner som företagshälsovård och pensionsplanering
Dessutom värnar vi om gemenskapen – något som märks genom våra uppskattade mekar-kvällar i verkstaden, trevliga after works och andra sociala aktiviteter där vi får möjlighet att umgås även utanför jobbet.
Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!
Om Borås Bil
Vi är mer än bara bilar – vi är en del av Sjuhärad Sedan starten 1936 har vi funnits här för bilisterna i Sjuhäradsbygden. Hos oss möter du engagerade människor som brinner för bilar, service och långsiktiga relationer. Vi finns där våra kunder finns – i Borås, Kinna, Ulricehamn, Viared och Tranemo – och vårt mål är att göra bilägandet tryggt, enkelt och hållbart. Borås Bil Gruppen består idag av cirka 230 medarbetare.
Vi är auktoriserade för Volvo, Peugeot, Citroën, Maxus, Renault, Dacia, Polestar, Lynk & Co samt Tesla på vårt skadecenter i Borås.
Vi är stolta över vårt lokala engagemang – både i näringslivet, föreningslivet och samhället i stort. Vårt löfte är enkelt: bra bilar, bra service och bra relationer – varje dag, året runt. Och vi gör det tillsammans – med våra kunder, våra medarbetare och vårt samhälle.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant och roligt? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund – det viktigaste är ditt engagemang, din noggrannhet och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling inom Borås Bil.
Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige.
Kontaktperson för denna tjänst är Johanna Aslan Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin Sverige AB, johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7757658-2112024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Hultagatan 51 (visa karta
)
507 50 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10009432