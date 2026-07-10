Erfaren sjuksköterska till Spånga vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-10
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Spånga vårdcentral ligger i nära anslutning till pendeltåg- och busskommunikationer, 12 min med pendeltåg från Stockholms central. Vårt område är Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta där bebyggelsen är av småstadskaraktär.
På Spånga vårdcentral arbetar engagerade, kompetenta och trevliga medarbetare i en öppen och vänlig atmosfär. Vi värdesätter hållbar arbetsmiljö, professionell gemenskap och kompetensutveckling. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och familjeliv och erbjuder flexibelt schema, det finns möjlighet för distansarbete. Arbetstiderna kan variera mellan 07.30-17.00, helgfria dagar måndag-fredag.
Mottagningen är välbemannad och de flesta av våra patienter erbjuds fast listning på läkare. Vi är en väletablerad mottagning med cirka 50 medarbetare. Hos oss arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vårdcentralen har även ett psykosocialt team. Vi har cirka 17 700 listade patienter hos oss och en hemsjukvård med cirka 140 patienter. Du kan läsa mer om oss på Spånga vårdcentral - Vår vård
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Omväxlande arbete på mottagning. Under vissa perioder arbete i hemsjukvården om intresse finns. Alla sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor hjälps åt med telefonrådgivning i TeleQ. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.
Anställningsform
Heltid. Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska i primärvård
B-körkort
Det är önskvärt om du hanterar journalsystemet Take Care samt telefonisystemet TeleQ.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och flexibilitet.
Förutom att du är trygg i din yrkesroll och självgående ser vi att du har ett gott bemötande mot patienter och kollegor. Du ber om hjälp om och när du behöver det. Du är noggrann med viljan att ta ansvar och utveckla vår verksamhet. Du är lösningsorienterad och är intresserad av din professionella utveckling. Du kommer att samarbeta mycket med olika yrkeskategorier, verksamheter, patienter och närstående.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Spånga vårdcentral Kontakt
Mathias Israelsson Vårdförbundet 08-12340141 Jobbnummer
9999942