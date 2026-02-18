Erfaren sjuksköterska till Medicinkliniken, slutenvårdsavdelning
2026-02-18
Vill du arbeta på en spännande och utvecklade arbetsplats? Bli vår nya kollega!
Capio S:t Görans Sjukhus På Capio S:t Görans sjukhus arbetar du i händelsernas centrum, på ett "lagom" stort sjukhus med stark vi-känsla, cirka 2 500 stolta medarbetare och nöjda patienter. Vi är ett sjukhus med hög kvalitet, väl fungerande organisation med korta beslutsvägar och chefer som är närvarande i vardagen. Vi vill alltid utvecklas, ge en bättre och effektivare vård till patienterna men också ta hand om dig, ta tillvara dina idéer, din kompetens och hjälpa dig att utvecklas.
Om oss Medicinklinik består av 4 slutenvårdsavdelningar med totalt 86 vårdplatser. Vår avdelning består av två slutenvårdsavdelningar med totalt 48 vårdplatser.
Patienter som vi vårdar på våra avdelningar har sjukdomar inom infektion, endokrinologi och allmän internmedicin.
För att vi ska kunna ge patienten vad den behöver, när den behöver det och på rätt sätt så arbetar vi med ständiga förbättringar. Vi värnar om vår arbetsmiljö där allas åsikt är viktig och vi träffas regelbundet på förbättringsmöten.
Din roll Våra patienter kommer oftast ifrån akutmottagningen och vi har arbetat fram ett effektivt arbetssätt där patienten är i centrum. Vi arbetar i team tillsammans med undersköterska, läkare och paramedicin. På varje avdelning finns även farmaceuter och koordinatorer. Varje dag finns även omvårdnadsledande sjuksköterska på plats för att ge stöd i omvårdnadssituationer.
Hos oss arbetar vi i team med strukturerade korta avstämningar under dagen, så kallade pulsmöten. Där lägger vi planen för patientens omhändertagande och plan framåt. Under dagtid sker överrapporteringen inne hos patienten, för att alla ska ha samma information och för att patienten ska bli inkluderad i sin vård. Vi använder oss av Cosmic som journalsystem och vår digitala platform NOVA ward, som är tillgänglig både på skärmar via I-pads.
Vi erbjuder dig Hos oss satsar vi på dig och din utveckling! Vid uppstart erbjuder vi individuell inskolning där vi utgår från din erfarenhet och kompetens. Varje dag finns en OVL, omvårdnadsledande sjuksköterska, tillgänglig och behjälplig när du behöver en mer erfaren sjuksköterskas kunskap och vägledning.
Det finns många utbildningar att ta del av, både på avdelningarna och via Capio centralt. På avdelningarna har vi gemensamma utbildningar på 30 minuter två eftermiddagar per vecka. Under hösten och våren har vi schemalagda utbildningsdagar och vi har en klinikgemensam konferens årligen.
• Kollektivavtal * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Möjlighet till personalbostad * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet av akutsjukvård. Du vill växa med oss långsiktigt. Som person så gillar du att arbeta i team och sätter alltid patienten i fokus. Därtill är du lösningsfokuserad, har en positiv inställning och gillar att ta ansvar.
Anställningsvillkor Tillsvidareanställning, 100%.
Arbetstider:
Vi erbjuder arbete i 3-skift i vår poängmodell. Vi tillämpar önskeschema som är baserad på dina önskemål.Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Facklig representant, Vårdförbundet Tina Edengrim, tina.edengrim@capiostgoran.se
Publicerat: 2026-02-16
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
