Erfaren Sjuksköterska Till Asih I Bromma
2026-02-27
Vi är stolta över våra medarbetare och den högkvalitativa vård vi erbjuder på Stockholms Sjukhem. I samhället finns också en efterfrågan på att den idéburna sektorn ska växa. Därför är det med glädje och stort engagemang som vi rekryterar fler kollegor till ASIH Bromma. Vi vet att patienter och närstående uppskattar vår kompetens och varma bemötande. Vårt arbete gör skillnad!
Är du en erfaren sjuksköterska som har arbetat inom ASIH eller är nyfiken på och vill vidareutveckla dig inom en fantastisk vårdform? Vill bli en del av ett skickligt team med olika vårdprofessioner som stöttar varandra, där glädjen och gemenskapen ges ett naturligt utrymme? Då har du nu som sjuksköterska en möjlighet att bli vår nästa kollega på Stockholms Sjukhem och vår enhet i Bromma.
Om ASIH Bromma
Vi som arbetar med ASIH är stolta över det arbete vi utför och vårt fantastiska team! Våra patienter är svårt sjuka och i behov av sjukvård men kan vårdas i eget hem. Det gör vi genom att skapa en varm och trygg omvårdnad i en nära relation till våra patienter och deras närstående. Vi tar hand om och fokuserar på hela människan i deras egen miljö. Vården bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan både under korta och långa vårdperioder. Utöver en hög kompetens bland våra medarbetare så är en av våra framgångsfaktorer teamarbetet. Hos oss får du kollegor som visar stor omtanke om varandra och som varje dag går till arbetet för att skapa högkvalitativ och specialiserad vård. Vår arbetsplats andas inkludering, delaktighet och stolthet.
Vi vänder oss till dig som;
- söker en tillsvidaretjänst dag/kväll
- söker en timanställning
När du söker en tjänst hos oss har du möjlighet att göra det utan CV genom att svara på några urvalsfrågor - allt för att göra det enkelt för dig.
Vi är flexibla och diskutera gärna tjänstgöringsgrad och tillträde. Individuell lönesättning efter överenskommelse. Vid tillsvidaretjänst tillämpas provanställning om 6 månader.
Är du vår nya kollega?
För att kvalificera och för tjänsten krävs att du;
- Är legitimerad sjuksköterska och har några års erfarenhet i rollen
- Har körkort B
- Har god förmåga att uttrycka dig bra i svenska tal och skrift
Har du dessutom erfarenhet från ASIH, SPSV, onkologi, hematologi eller basal hemsjukvård är det meriterande.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt. Du behöver kunna fatta beslut och arbeta självständigt, även om du alltid har nära stöd från kollegor och chefer. Arbetets natur kräver att du kan fatta snabba beslut när situationen kräver det. Ditt bemötande är mjukt och respektfullt och du kan på ett naturligt sätt skapa goda relationer med patienter, närstående och kollegor. Du uppskattar variation i arbetet och bidrar gärna med dina perspektiv och din kompetens för att driva utvecklingen av framtidens sjukvård och äldreomsorg framåt.
Nyfiken?
Låter detta som du? Då kommer du att trivas med oss och vi med dig! Varmt välkommen med din ansökan. För eventuella frågor är du välkommen att kontakta charlotte.billgert@stockholmssjukhem.se
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Därför har du nu möjlighet att ansöka även utan CV och personligt brev. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke.
