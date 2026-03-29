Erfaren Sjuksköterska Till Asih I Barkarby, Sommarvikariat
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Järfälla Visa alla sjuksköterskejobb i Järfälla
2026-03-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Järfälla
, Täby
, Stockholm
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Erfaren sjuksköterska till ASIH i Barkarby - sommarvikariat med möjlighet att göra verklig skillnad
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision tydlig: att ge varje patient samma vård som vi skulle ge våra egna nära och kära. Den visionen genomsyrar fortfarande allt vi gör. Vi är en organisation som präglas av omtanke, kunskap, arbetsglädje och ett starkt engagemang för att utveckla vården framåt.
Nu söker vi dig som är erfaren sjuksköterska och vill arbeta på ASIH i Barkarby - ett självständigt, meningsfullt och varierat uppdrag där du verkligen får använda din kompetens.
Varför välja Familjeläkarna i sommar?
Ett sammanhållet och stöttande team med läkare, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, dietist och kurator
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
Ett stimulerande arbete där du följer patienten genom komplexa vårdförlopp
Konkurrenskraftig lön och goda möjligheter till fortsatt utveckling
En arbetsplats där förbättringsförslag välkomnas och arbetsglädjen är central
Som sjuksköterska inom avancerad hemsjukvård arbetar du nära patienten i deras hemmiljö, med fokus på trygghet, god omvårdnad och symtomlindring - exempelvis under pågående onkologisk behandling eller livets slutskede.
Dina uppgifter inkluderar bland annat:
sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i patientens hem
medicinsk bedömning och planering
att skapa trygghet och delaktighet för patienter och närstående
dokumentation i Take Care och planering i Mobil Klinik
Du arbetar i ett tvärprofessionellt team där vi tillsammans skapar en trygg och sammanhållen vård för patienterna.
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
har erfarenhet av ASIH, palliativ vård eller akutsjukvård
trivs med självständiga beslut
har B-körkort
Ansök redan idag - rekrytering sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Barkarbyvägen 45 (visa karta
)
177 44 JÄRFÄLLA
Familjeläkarna Jobbnummer
9825710