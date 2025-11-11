Erfaren sjuksköterska till akutvårdsavdelning 65A2
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-11-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
AVA en av Akademiska sjukhusets största vårdavdelningar med 30 vårdplatser och här blir du del av en sammansvetsad arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, apotekare och andra viktiga hälsoprofessioner, alla engagerade i att leverera vård av högsta kvalitet. Vi har även specialfunktioner som utskrivningssjuksköterska och utbildningssjuksköterska, vilket ger dig som medarbetare optimala förutsättningar att utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Vår framgång bygger på vår samlade erfarenhet och mångfalden av idéer och lösningar och vi sätter medarbetarnas arbetsmiljö i första rummet.
På AVA vårdar vi främst patienter med internmedicinsk diagnos. Till oss kommer patienter med bröstsmärta, hjärtarytmier, hjärtsvikt, infektioner, diabetes, lungembolier och ven tromboser. Många av våra patienter är multisjuka och kräver stora vårdinsatser. Vårdtiderna är relativt korta, vilket innebär ett högt in- och utflöde av patienter som måste planeras och koordineras. Det höga flödet ställer höga krav på flexibilitet, initiativförmåga, handlingskraft och gott samarbete i teamet.
Vi värdesätter att du som sjuksköterska får möjlighet att utmanas och utvecklas i din roll, därför satsar vi på kontinuerlig utbildning och individuell kompetensutveckling. Vi strävar efter att skapa ett närvarande och coachande ledarskap med målet att du ska känna dig trygg, välkommen och trivas i din nya arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du en omfattande introduktion för att snabbt komma in i arbetet, tillsammans med regelbundna uppföljningar med din närmaste chef för att stödja din utveckling. Dessutom har du möjlighet till fyra studiedagar per år, vilket ger dig tid och utrymme att fördjupa dina kunskaper och kompetenser.
Vår verksamhet bygger på värderingarna i Fundamentals of Care, där patienten alltid står i centrum, att patienten är delaktig i sin vård och dessa genomsyrar vårt dagliga arbete på AVA. För oss är DU viktig.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss på AVA arbetar du med specifik omvårdnad och behandling av den akut sjuka patienten. Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska och undersköterska i nära samarbete med läkare och tillsammans tar vi ansvar för det akuta omhändertagandet av patienten.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med några års erfarenhet av akutsjukvård eller motsvarande. Meriterande är även tidigare erfarenhet av telemetriövervakning. Vi ser gärna att du är specialistsjuksköterska inom akutsjukvård eller intensivvård.
Din kompetens
Vi ser att du:
• är målmedveten, positiv, flexibel, trygg i din roll och gillar utmaningar
• är handlingskraftig och har lätt för att ställa om i akuta situationer
• är tillmötesgående, trivs med att arbeta i team och vill ständigt förbättra och utveckla vården för patienterna avdelningen
• sätter patienten i fokus, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete
• Har förmåga att dela med dig av dina kunskaper i teamet och till studenter och nya kollegor
Vi erbjuder
På AVA har vi 5 vakanta sjukskötersketjänster att erbjuda och tillsättning sker löpande under rekryteringsprocessen. Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100%, antingen nattjänst alt rotationstjänst. Vi ser fram emot din ansökan!
Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Carina Vennström, 018-617 10 87, carina.vennstrom@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Sandra Gustin, 018-617 08 76, sandra.vangberg@akademiska.se
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS883/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9599303