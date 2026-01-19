Erfaren sjuksköterska eller specialistsjuksköterska till intermediärvården
2026-01-19
Är du sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård, intermediärvård och/eller annan relevant specialitet? Kom och arbeta med oss på en stimulerande och spännande arbetsplats med trygga och kompetenta kollegor.
Ansök och bli en del av vårt team på IMA, en intermediärvårdsavdelning med patienten i fokus!
Du erbjuds
ett stimulerande och utvecklande arbetsplats med trygga, kompetenta kollegor samt individuellt anpassad introduktion och mentorskapsprogram
arbete i ett tvärprofessionellt och teambaserat arbete med regelbunden reflektion och kollegial stöttning
möjligheter till kompetensutveckling genom interna utbildningar, vidareutbildning och nätverk för verksamhetsutveckling
möjlighet att initiera och driva utvecklingsprojekt inom omvårdnad
flera karriärvägar, inklusive klinisk utveckling, ledarskap, forskning, utbildning och specialisttjänster för specialistsjuksköterskor.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Inom intermediärvården vårdas patienter med svikt i ett eller flera organ, som har behov av högre vårdnivå och övervakning men som inte fullt ut kräver intensivvård. Patienterna kan ha både medicinska och kirurgiska diagnoser så därför kommer du att få använda hela ditt register för att möta och ge patienten en god vård i ofta komplexa situationer. Arbetet är omväxlande och innebär högt tempo, omedelbara åtgärder, snabba beslut och du behöver ha kapacitet att omvärdera planen varefter behandlingsmålen förändras.
Vi arbetar för att säkerställa patientens behov av basal och avancerad omvårdnad. Vanligt förekommande arbetsuppgifter innefattar bland annat hantering av centrala infarter och artärnål för invasivt blodtryck och blodgaser, läkemedelshantering med potenta läkemedel såsom vasopressorer och sedering, dränage, avancerad smärtbehandling, avancerad sårvård, trackvård och andningsstödjande behandling såsom Noninvasiv ventilation (NIV).
Som specialistsjuksköterska finns dessutom möjlighet till kliniskt utvecklingsuppdrag där du mestadels arbetar kliniskt men har 10 % administrativt arbete. Tillsammans med andra specialistsjuksköterskor med samma uppdrag är ni en del i ett större samarbete som arbetar med vårdutveckling, både inom det egna omvårdnadsområdet men även inom sjukhuset. IMA på Karolinska ligger i framkant med att utveckla och kvalitetssäkra intermediärvården som vårdnivå och verksamhet.
Vi söker dig som
är positiv, driven och genuint intresserad av omvårdnad, med patienten som en självklar del av teamet
kan anpassa dig efter patientens behov och förändrade mål samt möta nya situationer med flexibilitet
är ansvarstagande och engagerad, med vilja att utvecklas inom avancerad akutsjukvård och intermediärvård
aktivt söker ny kunskap och omsätter den i praktiken för att bidra till verksamhetsutveckling
är trygg i dig själv och flexibel i en föränderlig vardag, med förmåga att planera, prioritera och agera självständigt.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års klinisk erfarenhet alternativt Specialistsjuksköterskeexamen inom för verksamheten relevant område samt reell och formell kompetens enligt som lägst kompetensnivå steg 1 enligt region Stockholms kompetensstege för specialistsjuksköterskor.
Meriterande:
Erfarenhet av akutsjukvård, intermediärvård och/eller intensivvård
Erfarenhet av kirurgisk omvårdnad
Erfarenhet av att delta i och/eller driva projektarbete
Handledarutbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/ Ersättning
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Akut och Reparativ Medicin, Solna Kontakt
