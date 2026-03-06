Erfaren sjuksköterska/distriktssköterska till växande vårdcentral
2026-03-06
Botvids vårdcentral är en liten, privatägd vårdcentral som har vårdavtal med Region Stockholm. Vårdcentralen ligger i Hallunda centrum och öppnades i maj 2023 av en grupp specialistläkare och psykologer med mångårig erfarenhet av att arbeta i Hallunda. Vi känner väl till området och dess befolkning och lägger stor vikt vid gott bemötande, kontinuitet och tillgänglighet. Vår personal pratar utöver svenska ett flertal olika språk, såsom arabiska, turkiska, syrianska, kantonesiska, mandarin, polska, finska, polska, sorani, serbiska, thailändska, pashto, dari, urdu och engelska. Verksamheten uppskattas av patienterna, vilket speglats i fina resultat i den Nationella Patientenkäten. Vi ökar snabbt i antal listade patienter och har nu drygt 5300 listade patienter.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du ingå i ett mindre team med flera yrkesgrupper i nära samarbete för att ge våra patienter så bra bedömningar och vård som möjligt. Du kommer främst att arbeta på vår mottagning men vid behov även i hemsjukvården. Rollen innefattar sedvanliga arbetsuppgifter för en vårdcentral, där du har stort utrymme att påverka processer och rutiner. En stor del av arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska är triagering och rådgivning till patienter över telefon, 1177 och fysiska besök. I omhändertagandet av akut sjuka patienter arbetar sjuksköterska och läkare i team, där sjuksköterskan gör en första bedömning och konsulterar jourläkare vid behov. Vårdcentralen har ett välfungerande psykosocialt team, med god tillgänglighet till bedömning och behandling av våra patienter.
Vi har ett öppet arbetsklimat och rondar patienter mellan yrkesgrupperna dagligen för öka förutsättningarna att kunna använda våra resurser på bästa sätt. Du kommer vara en del av ett team som består av sjuksköterskor, distriktssköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, BT-/ST-läkare, undersköterskor, psykologer, psykoterapeut, administratörer och medicinska sekreterare.
Vårdcentralen har öppet helgfria vardagar kl. 7-18, vilket innebär att du kommer ha varierande arbetstider där du ibland kommer börja kl. 7 och ibland sluta kl. 18. Vi värdesätter våra medarbetare högt och hos oss finns det goda chanser till utveckling i din yrkesroll.
Minimikrav för att söka tjänsten hos oss:
Fullgjord utbildning som sjuksköterska, samt svensk sjuksköterskelegitimation. Eftersom vi är en liten mottagning kräver rollen att du kan arbeta självständigt och är trygg i att göra egna medicinska bedömningar. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från arbete i primärvården.
Vara folkbokförd i Sverige och ha goda kunskaper i svenska i både i skrift och tal, samt kunna kommunicera på engelska.
Förmåga till samarbete med övriga yrkesgrupper på en vårdcentral och goda sociala egenskaper.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@botvidsvardcentral.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
