Erfaren självgående snickare sökes till Gold Town Bygg AB
2026-04-28
Gold Town Bygg AB är ett byggföretag med verksamhet i Skellefteåområdet. Vi arbetar med renoveringar, ombyggnationer, byggservice och andra vanligt förekommande byggprojekt åt både privatpersoner och företag.
Företaget drivs idag av mig själv och jag söker nu en erfaren snickare som vill bli en viktig del av verksamheten. Eftersom vi är ett mindre företag är det viktigt att du är självgående, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
Rätt person får möjlighet att arbeta med varierande projekt, ta stort eget ansvar och vara med i företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt och kan bland annat bestå av:
Renoveringar och ombyggnationer
Invändiga och utvändiga snickeriarbeten
Byggservice hos privatpersoner och företag
Gipsning, regling, panel, dörrar, fönster, kök och färdigställande arbeten
Mindre nybyggnationer och tillbyggnader
Arbete både självständigt och tillsammans med mig på plats
Arbetet sker främst i Skellefteå med omnejd.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är erfaren, noggrann och självgående. Du ska kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter, se vad som behöver göras och utföra arbetet på ett fackmannamässigt sätt.
Du behöver trivas i ett mindre företag där arbetet kan vara varierande och där det ibland krävs flexibilitet, problemlösning och eget ansvar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare/träarbetare
Är självgående och trygg i yrket
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är noggrann och har känsla för detaljer
Är serviceinriktad och kan bemöta kunder på ett professionellt sätt
Är ansvarstagande, pålitlig och lösningsorienterad
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har en positiv inställning och vill bidra till ett gott arbetsklimat
Yrkesbevis är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt erfarenhet, är pålitlig och vill utföra arbete med hög kvalitet.
Vi erbjuder
Gold Town Bygg AB erbjuder en heltidsanställning i ett mindre byggföretag med varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att utvecklas.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Varierande byggprojekt
Möjlighet till stort eget ansvar
Ett mindre företag med korta beslutsvägar
Individuell lönesättning utifrån erfarenhet och kompetens
Möjlighet att vara med och utveckla företaget framåtSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna en kort beskrivning av dig själv till:info@goldtownbygg.se
Ange gärna "Ansökan Snickare" i ämnesraden.
Berätta gärna kort om din erfarenhet, vilka typer av byggarbeten du är van vid och när du har möjlighet att börja.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till Gold Town Bygg AB!
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: info@goldtownbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gold Town Bygg AB
(org.nr 556812-9471)
Nålvägen 5 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Thair Abid Ali info@goldtownbygg.se 0704485500 Jobbnummer
9881238