Erfaren, Självgående Servispersonal sökes till Restaurang VED

Restaurang VED AB / Servitörsjobb / Lund
2025-08-29


Visa alla servitörsjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang VED AB i Lund

Servitör/Servitris till VED -
Mitt i hjärtat av Lund hittar du VED - en livlig och populär restaurang där vedugnsbakade pizzor, mellanrätter, goda drinkar och härlig stämning står i centrum. Vi brinner för god mat, bra service och en arbetsmiljö där både gäster och personal trivs.
Nu söker vi förstärkning till vårt team inför hösten.
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av servering
• Är självgående, ansvarstagande och engagerad
• Trivs i ett högt tempo och håller alltid ett leende på läpparna
• Har lätt för att samarbeta och bidrar med positiv energi
• Talar svenska och engelska obehindrat
• Har barvana, vinkunskaper eller bartenderutbildning (meriterande men inget krav)
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där vi har roligt på jobbet och ständigt strävar efter att ge våra gäster det lilla extra.
Låter det som du?
Skicka din ansökan till info@restaurangved.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobb@restaurangved.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servispersonal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang VED AB (org.nr 556445-7512), http://www.restaurangved.se
Mårtenstorget 3 (visa karta)
223 51  LUND

Arbetsplats
Restaurang VED

Kontakt
Restaurangchef
Hamid Pourabdi
jobb@restaurangved.se
046-157646

Jobbnummer
9483410

Prenumerera på jobb från Restaurang VED AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang VED AB: