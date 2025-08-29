Erfaren, Självgående Servispersonal sökes till Restaurang VED
Restaurang VED AB / Servitörsjobb / Lund Visa alla servitörsjobb i Lund
2025-08-29
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang VED AB i Lund
Servitör/Servitris till VED -
Mitt i hjärtat av Lund hittar du VED - en livlig och populär restaurang där vedugnsbakade pizzor, mellanrätter, goda drinkar och härlig stämning står i centrum. Vi brinner för god mat, bra service och en arbetsmiljö där både gäster och personal trivs.
Nu söker vi förstärkning till vårt team inför hösten.
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av servering
• Är självgående, ansvarstagande och engagerad
• Trivs i ett högt tempo och håller alltid ett leende på läpparna
• Har lätt för att samarbeta och bidrar med positiv energi
• Talar svenska och engelska obehindrat
• Har barvana, vinkunskaper eller bartenderutbildning (meriterande men inget krav)
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där vi har roligt på jobbet och ständigt strävar efter att ge våra gäster det lilla extra.
Låter det som du?
Skicka din ansökan till info@restaurangved.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobb@restaurangved.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servispersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang VED AB
(org.nr 556445-7512), http://www.restaurangved.se
Mårtenstorget 3 (visa karta
)
223 51 LUND Arbetsplats
Restaurang VED Kontakt
Restaurangchef
Hamid Pourabdi jobb@restaurangved.se 046-157646 Jobbnummer
9483410