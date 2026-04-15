Erfaren servitris till Rallarhustruns Hotel & Bistro
Frihetsfabriken AB / Servitörsjobb / Hässleholm
2026-04-15
Vem söker vi?
Vi söker en erfaren servitris till sommarsäsongen 2026. Främst vecka 28-32. Arbetsuppgifterna är i första hand servering men även disk/städ och att hålla rent och snyggt i restaurangen ingår.
Viktiga egenskaper
Ge våra gäster en fin helhetsupplevelse & gör besöket till en höjdpunkt på deras semester
Positiv attityd, pålitlighet & samarbetsförmåga är väldigt viktiga egenskaper.
Goda kunskaper i engelska är nödvändigt då vi har många utländska gäster.
Erfarenhet från restaurang, café eller annat serviceyrke är ett krav.
Körkort & bil är nödvändigt då vi tyvärr saknar kollektivtrafik.
Du behöver vara 20 år gammal för att ha tillstånd att bli registrerad som serveringsansvarig hos tillståndsmyndigheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: hello@rallarhustruns.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frihetsfabriken AB
(org.nr 559221-0032), https://rallarhustruns.se/
Lunnahöja 6108 (visa karta
)
281 92 HÄSSLEHOLM Kontakt
Martin Wainult hello@rallarhustruns.se 0793500353 Jobbnummer
9857301