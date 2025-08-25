Erfaren servitris/servitör sökes till restaurang Vin & Vänner Östanå slott
2025-08-25
Restaurang Vin & Vänner, beläget vid Östanå Slott ca två mil norr om Åkersberga söker en servitris/servitör där kravbilden är minst fem års dokumenterad erfarenhet av servering av a la Carte meny. Egen bil är ett måste då kommunala färdmedel inte täcker upp för arbetstiden. Sökande ska behärska det svenska språket, då våra gäster är äldre. Dessa punkter måste uppges i ansökan. Sökandens hemort ses med stor fördel vara Österåkers kommun, Vallentuna, Täby, Vaxholm eller Norrtälje.
Anställningen är i första hand säsong med avslut den 2/11. De ordinarie arbetstiderna för den sökande är Fredagar 16:00-22:00. Lördagar 12:00-22:00 Söndagar 11:00-16:00. Vi är anslutna till FORA så den säsongsanställda är fullförsäkrad. Möjlighet till förlängning finns om vi tar beslut att tänja ut säsongen, samt planerade event framöver. Vi ser gärna dig som är lite äldre eller pensionär och vill jobba lite extra i vårt team.
Svar med fullständigt CV skickas till roger@vinovanner
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: roger@vinovanner.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering Vin & Vänner".
Restaurang Vin & Vänner Östanå AB
(org.nr 559518-1867), https://www.vinovanner.se
Östanå Gård 1
)
184 93 ÅKERSBERGA
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Vin & Vänner Östanå AB, Restaurang
VD Vin & Vänner
Roger Persson roger@vinovanner.se 0707102850
9475212