Erfaren Servispersonal till Stora Brännbo - För Dig som redan kan yrket!

Stora Brännbo Konferens och Hotell AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna
2026-06-24


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Stora Brännbo Konferens & Hotell är mötesplatsen mitt i Sigtuna . Med en genuin skandinavisk atmosfär och en bevarad arkitektur från klassiska 50/ 60- talet. Oavsett hur du möts hos oss så hoppas vi att du låter dig inspireras av vår fantastiska natursköna miljö.
Brinner du för service och trivs i mötet med människor? På Stora Brännbo söker vi nu erfaren extrapersonal som vill vara en del av vårt team och bidra till att varje gäst får en upplevelse som sitter kvar länge. Här är det du med flera års dokumenterad restaurangerfarenhet som kommer till din rätt. Vi söker endast dig som är trygg i yrket, van vid att ta ansvar och som vet vad riktigt bra service innebär.
Om rollen
Som en del av vårt team blir du en viktig del av helheten. Du arbetar nära både kollegor och gäster och ser till att restaurangen håller högsta nivå – varje dag. Du kommer att:

Servera gäster med professionalism och värme

Duka upp och fylla på bufféer med känsla för ordning och flöde

Hålla restaurangen välkomnande och trivsam

Ge rekommendationer och guida gäster i deras val

Arbeta med merförsäljning av mat och dryck

Samarbeta i teamet för att skapa en helhetsupplevelse i toppklass

Vem är du?
Vi söker dig som:

Möter varje gäst med värme, ögonkontakt och ett genuint välkomnande

Är social, framåt och trygg i att ta kontakt

Ser vad som behöver göras och agerar direkt

Trivs i ett högt tempo och behåller lugnet när det är mycket att göra

Bidrar till en positiv arbetsmiljö och gillar att arbeta i team

Erfarenhet är ett krav
För att lyckas i rollen behöver du ha flera års dokumenterad erfarenhet från restaurangbranschen. Du ska vara självgående, van vid att ta ansvar och trygg i alla delar av servicearbetet. Ansökningar utan relevant erfarenhet kommer inte att behandlas.
Vilka är vi?
Stora Brännbo är en modern mötesanläggning med historiska rötter, belägen i hjärtat av Sigtuna. Vi erbjuder hotell, konferens, restaurang och vackra omgivningar som inspirerar våra gäster varje dag. Hos oss blir du en del av ett varmt och engagerat team där vi hjälps åt och har roligt tillsammans.På Stora Brännbo vill vi att varje gäst ska känna sig sedd. Vi söker därför dig som sprider energi, har ett genuint intresse för människor och alltid strävar efter att ge det lilla extra.
Läs mer om oss: storabrannbo.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
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Arbetsgivare
Stora Brännbo Konferens och Hotell AB (org.nr 559039-2287)
193 33  SIGTUNA

Arbetsplats
Stora Brännbo Konferens och Hotell

Kontakt
Rekryterare
Jessica Blomqvist
jessica.blomqvist@storabrannbo.se

Jobbnummer
9977396

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