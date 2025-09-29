Erfaren servis till Boqueria Stockholm
Boqueria är inspirerad av gemenskapen, glädjen och smakerna som finns i den spanska matkulturen. En livlig restaurang där maten står i centrum, där vi samlas för att umgås och njuta av härlig spansk mattradition. Det livliga bordet där allt delas, från mindre tapas till större raciones. ¡Bienvenidos!
Boqueria Stockholm som ligger i MOOD Gallerian centralt i Stockholm. Det är en spansk restaurang som består av två delar, matsalen och Torget.
I matsalen, som är integrerad med ett öppet kök, serverar vi hela menyn med tapas, raciones, paella m.m. Det råder en familjär stämning i en stimmig miljö - med spansk mattradition i centrum.
Torget är Boquerias mötesplats och är som en saluhall och servering i ett, där alla platser och bord är lediga för drop in. Det är här vi håller våra event med DJs eller liveakter. På Torget säljer vi även spanska delikatesser som ostar, charkuterier, konserver och autentiska pintxos.
NU SÖKER VI EN ERFAREN SERVIS TILL VÅRT TEAM!
Arbetet: Du kommer huvudsakligen att arbeta i vår matsal. Där kommer du att vara en del av vårt team av servispersonal tillsammans med hovmästare och runners som tillsammans med köket och baren jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse och har fem års erfarenhet från servisyrket. Du har ett stort intresse för mat och vi ser gärna att du även har ett intresse av vin och dryck. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Vi erbjuder: Vi kan erbjuda en tillsvidareanställning som startar med en provanställning. Du kommer kunna erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger.
