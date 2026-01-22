Erfaren servis sökes till Pazzi napolitansk pizza i Vasastan
2026-01-22
Vi söker en duktig servis till restaurang Pazzi (Vasastan)
Pazzi är en italiensk restaurang på Kungstensgatan i Vasastan med fullt fokus på äkta napolitansk pizza, bakad med noggrant utvalda råvaror och stor passion för hantverket. Restaurangen har en avslappnad men livlig atmosfär med högt tempo.
Vi söker nu en självständig och erfaren servitör/servitris.
Arbetstid:
Söndagar kl. 10.00-22.00 (fast pass)
Möjlighet till extra pass fredag och lördag kväll
På söndagar arbetar du själv under passet, vilket kräver att du är trygg, ansvarstagande och stresstålig.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering
Är självgående och stresstålig
Trivs med att arbeta ensam och fatta egna beslut
Ger personlig och professionell service även i högt tempo
Vi erbjuder:
Ett fast söndagspass
Möjlighet till fler arbetspass under helger
Arbete på en restaurang med tydligt koncept och hög kvalitet
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Intresserad? Skicka en kort presentation om dig själv och din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Mejl
E-post: jobb@pazzivasastan.se Arbetsgivarens referens
