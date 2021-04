Erfaren Servicetekniker mot ventilation till GK i Kalmar! - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Kalmar

Vi söker nu dig som vill ta nästa steg i din karriär och fortsätta utvecklas som Servicetekniker. Här får du chansen att arbeta i en ansvarsfull roll på ett stort och innovativt företag. Ansök idag för att få chansen att vara med i vårt urval!

I rollen som Servicetekniker hos vår kund kommer du arbeta med att serva och underhålla ventilationsanläggningar, tekniska fastighetssystem och utföra funktionskontroller. Det kan vara att underhålla och kontrollera fläktar, aggregat samt byte av remmar i olika anläggningar och system.

Med hjälp av en bruksbil kommer du ta dig mellan kunder i industrier, kontorslandskap och kommunala fastigheter. Du registrerar dina aktiviteter i en surfplatta och sköter all dokumentation.

Här kommer du få vara med och påverka det dagliga arbetet tillsammans med dina kollegor.

Tjänsten innefattar bland annat:
Service, drift och underhåll
Kundkontakt
Rondering och funktionskontroller

Gunnar Karlsen Sverige AB är en totalteknisk entreprenör- och servicepartner. GK Sverige levererar tekniska installationer i alla typer av byggnader. De arbetar för en bättre miljö genom att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader samtidigt som det bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. GK-gruppens lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet och används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser.

Koncernen driver sin verksamhet utifrån kontor i Norge, Sverige och Danmark. Koncernens huvudkontor ligger i Oslo, den svenska verksamheten drivs från Stockholm, medan huvudkontoret i Danmark finns lokaliserat i Odense.

Då du i rollen som Servicetekniker kommer arbeta med service ut mot kund ser vi att du är social och kommunikativ i ditt arbete. Som Servicetekniker ska ha ett bra driv, vara ambitiös och öppen mot ditt arbete och dina kollegor. Vi tror att du är en glad och arbetsvillig person som ser vikten i noggrannhet och struktur och som vill passa in i den positiva och utvecklande arbetsgruppen.

Erfarenhet av Service och Underhåll av Ventilation
Körkort B
Svenska i tal och skrift

Start: Omgående
Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut. Välkommen med din ansökan redan idag!