Erfaren servicetekniker inom dörrautomatik Skåne
Dörrteknikern i Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Helsingborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Helsingborg
2026-07-22
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Har du flerårig erfarenhet av dörrautomatik, drivs av problemlösning och vill ha stor frihet under ansvar i ett växande bolag? Då kan du vara vår nästa nyckelperson!
Vi på Dörrteknikern arbetar med installation, service och underhåll av dörrautomatik och tillhörande säkerhetslösningar. Vi upplever en stark efterfrågan på våra tjänster och söker nu en trygg och självständig servicetekniker som kan kliva rakt in i rollen och stärka upp vårt team i Skåne. Om rollen Som erfaren servicetekniker hos oss får du en central och ansvarsfull roll. Du arbetar självständigt med allt från komplexa nyinstallationer och driftsättning till avancerad felsökning och förebyggande underhåll.
Du utgår direkt hemifrån med din egen fullutrustade servicebil. Arbetsområdet är i huvudsak Skåne, men då vi löser våra kunders behov där de finns förekommer viss reseverksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Installation, programmering och driftsättning av alla förekommande typer av dörrautomatik och styrsystem.
• Avancerad felsökning, reparation och förebyggande service. • Funktions- och säkerhetsbesiktningar enligt gällande regler och standarder (ex. SS-EN 16005).
• Teknisk rådgivning och nära dialog med kunder, fastighetsägare och entreprenörer på plats.
Vem är du? Vi söker dig som redan har solid praktisk erfarenhet av dörrautomatik och känner branschen väl. Du är van vid att arbeta självständigt ute på fältet, tar stort eget ansvar för ditt arbete och löser problem effektivt när de uppstår. Eftersom du är vår representant ute hos kunderna är du professionell, serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer.
Krav för tjänsten:
• Flera års dokumenterad erfarenhet som servicetekniker inom dörrautomatik.
• God kunskap om gällande säkerhetsstandarder för automatiserade dörrar (SS-EN 16005).
• Elteknisk grundutbildning eller motsvarande god teknisk realkompetens (el, styr/regler eller passer/lås).
• B-körkort (krav).
• Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. • Boende i Skåne.
Meriterande:
• El behörighet. (ej krav)
• Erfarenhet av lås-, passer- eller larmsystem.
Vad vi erbjuder Hos oss får du en viktig roll i ett kompetent och spetsinriktat företag med korta beslutsvägar.
Vi erbjuder:
• Stor yrkesfrihet, flexibilitet och förtroende under eget ansvar.
• Egen, fullutrustad servicebil.
• Marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor.
• Ett starkt och gött kollegialt stöd där vi hjälps åt vid mer komplexa uppdrag.
Läs gärna mer om oss på www.dorrteknikern.se.
Se även våra installationer på facebook Ansökan Låter det som rätt steg för dig? Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) så snart som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: jobb@dorrteknikern.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dörrteknikern i Sverige AB
(org.nr 559297-5121)
257 33 RYDEBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009255