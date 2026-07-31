Erfaren Servicepersonal till fin strandkrog i Täby
Restaurang PHS AB / Servitörsjobb / Täby Visa alla servitörsjobb i Täby
2026-07-31
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang PHS AB i Täby
Hej!
Vi söker dig med flera års erfarenhet av servering.
Krogen har som mest att göra under somrarna, men även höst/vinter finns det jobb. Vi serverar lunch, middag, brunch samt julbord.
Vi vill helst ha in någon på heltid och lång sikt, men om du skulle vara intresserad av extra jobb går det även bra att skriva.
För mer info maila gärna så kan vi spika tid för intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@restaurangpont.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan service". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang PHS AB
(org.nr 559271-1450) Arbetsplats
Restaurang Pont Kontakt
restaurangchef
philip drottgren jobb@restaurangpont.se Jobbnummer
10017611