Erfaren servicekoordinator sökes till bilverkstad i Vallentuna
DB Performance Bilverkstad AB / Chefsjobb / Vallentuna Visa alla chefsjobb i Vallentuna
2025-10-19
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DB Performance Bilverkstad AB i Vallentuna
Servicekoordinator till DB Performance Bilverkstad AB i Vallentuna
Vi söker en erfaren och självgående servicekoordinator som kan ta fullt ansvar för den dagliga driften i verkstaden. Du ska vara strukturerad, serviceinriktad och ha en stark känsla för ordning och kvalitet.
Arbetsuppgifter:
Ta emot kunder, svara på samtal och hantera bokningar.
Koordinera och planera dagens arbeten i verkstaden.
Fördela arbetsuppgifter till mekanikerna och följa upp att arbetet blir klart i tid.
Beställa reservdelar och material från leverantörer.
Hålla kontakt med kunder under pågående arbete - informera om pris, status och färdigställande.
Ta betalt och registrera betalningar.
Ansvara för att verkstaden är välorganiserad och att ordning och säkerhet upprätthålls.
Stötta verkstadschefen och bidra till en effektiv och trivsam arbetsmiljö.
Kvalifikationer och erfarenhet:
Erfarenhet från bilverkstad eller liknande serviceyrke.
God teknisk förståelse för bilar och reservdelar.
Mycket goda organisatoriska och kommunikativa färdigheter.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för helheten.
Svenska i tal och skrift, engelska på grundnivå.
Körkort B är ett krav.
Vi söker dig som är:
Strukturerad, noggrann och stresstålig.
Självständig men också bra på att samarbeta.
Naturligt ledarskap - du kan driva och motivera teamet.
Positiv och kundfokuserad med ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi erbjuder:
En stabil heltidstjänst i ett växande företag.
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner i verkstaden.
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
via e-post
E-post: info@dbpbilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DB Performance Bilverkstad AB
(org.nr 559219-6892)
Fågelsångsvägen 18 G (visa karta
)
186 42 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DB Performance AB Kontakt
jurgita Lundeen info@dbpbilverkstad.se Jobbnummer
9563665