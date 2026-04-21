Erfaren Serviceelektriker till proffisionellt team sökes till Stockholm
Arbetsgivare: eLinked ABPlats: Stockholm med omnejdOmfattning: HeltidAnställning: Tillsvidare / ProjektPubliceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Vi söker en rutinerad serviceelektriker som är van att ta fullt ansvar för sina uppdrag - från första kontakt till avslutad installation. Här får du en roll där du själv styr din arbetsdag, planerar dina insatser och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet hela vägen.
Du utgår hemifrån och arbetsplatsen är runt om i Stockholm där du arbetar ute hos olika kunder, med stor frihet i hur du lägger upp ditt arbete.
Arbetsinnehåll
I din vardag kommer du bland annat att:
Ta emot och hantera arbetsorder självständigt
Planera och strukturera dina uppdrag effektivt
Utföra felsökning, service och mindre installationsarbeten
Ha löpande kontakt med kunder och beställare
Dokumentera utförda arbeten noggrant
Genomföra kontroller och säkerställa att installationer uppfyller kravProfil
Du har arbetat flera år som serviceelektriker och är trygg i att driva arbeten på egen hand. Att planera din dag, prioritera rätt och leverera enligt överenskommelse är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Dokumentation och efterkontroller ser du som en självklar del av jobbet - inte som ett tillägg.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet inom service
ECY-certifikat eller motsvarande
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Marknadsmässig ersättning
Servicebil och rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb
Dator & Telefon
Pension och försäkringar
Om eLinked
eLinked AB arbetar med bemanning och rekrytering inom el och teknik. Vårt fokus är att skapa långsiktiga samarbeten och matcha rätt elektriker med rätt uppdrag i Stockholmsregionen och övriga storstadsområden.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in ditt CV tillsammans med en kort presentation redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
171 48 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
eLinked Stockholm Kontakt
Sales & consultant manager
Christoffer Andersson christoffer@elinked.se +46760027792 Jobbnummer
