Erfaren sektionschef till sektionen förvaltning och service
Statens institutionsstyrelse / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2026-01-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Statens institutionsstyrelse (SiS) söker nu erfaren och samhällsengagerad sektionschef till sektionen förvaltning och service vid fastighetsavdelningen.
Fastighetsavdelningen har uppdraget att tillhandahålla ändamålsenliga, kostnadseffektiva, trygga och säkra lokaler. SiS har behov av lokaler för boende, skolverksamhet, idrotts- och fritidsaktiviteter samt administration. I dagsläget bedriver vi verksamhet i ca 220 000 kvm förhyrda lokaler. Lokalernas ålder, standard och ändamålsenlighet varierar och många byggnader är inte anpassade till dagens verksamhet. För att på bästa sätt möta upp verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler arbetar vi parallellt med både nyproduktion och renovering eller ibland avveckling av de äldre byggnaderna.
SiS är en expansiv fas där du i rollen som sektionschef bereds möjligheten att bygga din sektion och rekrytera flera nya kollegor. Sektionen förvaltning och service är en nybildad sektion med två enheter, enheten förvaltning och enheten internservice. Enheten förvaltning ansvarar för att stötta kärnverksamheten vid komplexa underhållsåtgärder och mindre projekt samt inredning, även utveckling av förbättrad felanmälningshantering ligger inom uppdraget. Sektionens andra enhet ansvarar för soft facility management inom SiS huvudkontor, tex reception, växel och internservice.
Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att utveckla och förvalta myndighetens strategiska arbete inom förvaltning och service, utforma operativa processer för planering, genomförande och uppföljning samt stöd till övriga organisationen i dessa frågor. Uppdraget innebär att säkerställa kontinuerligt förbättringsarbete, normering och utveckling av praxis inom förvaltning och service så att SiS arbetar likvärdigt, rättssäkert och effektivt. Du planerar, följer upp och förfinar arbetet på sektionen så att ni når uppställda mål. Du är en erfaren chef och har gedigen kunskap inom facility management (internservice) och brinner för service.
Som sektionschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar för sektionens enhetschefer och medarbetare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med avdelningsdirektören och dina chefskollegor tar ett gemensamt ansvar för hela avdelningens verksamhet. Sektionen för förvaltning och service förväntas bli ca 13 medarbetare uppdelat på de två enheterna.
Fastighetsavdelningen består av tre sektioner med uppdrag inom strategisk lokalförsörjning, fastighetsprojekt och förvaltning och service. Fastighetsavdelningen är under utveckling och kommer under året att växa från 25 till ca 40 medarbetare under 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom området eller annan relevant utbildning
• Aktuell och gedigen chefserfarenhet verksamhets-, budget- och personalansvar med dokumenterat goda ledaregenskaper
• Flerårig erfarenhet inom serviceområdet/facility management
• Erfarenhet av utveckling av servicetjänster
• God kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska
• Mycket god kunskap i Officepaketet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av LOU
• Erfarenhet av kravställan av FM-tjänster
• Erfarenhet av att ha ansvarat för felavhjälpande underhåll
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
För att lyckas i rollen är du en trygg och kommunikativ ledare som stakar ut vägen och stöttar utan att vara i detaljer. Sektionen ansvarar för ett brett urval av servicetjänster varför du behöver vara en lösningsfokuserad, lyhörd och resultatdriven chef som brinner för service. Du är prestigelös och trygg i ditt ledarskap. Genom ditt ledarskap skapar du bästa förutsättningar för dina medarbetare och kollegor och säkerställer en hög servicenivå till alla.
Vidare tar du ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
SiS erbjuder en hybrid arbetsmiljö fördelat mellan kontor och distansarbete. Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg!
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Kontaktperson för detta jobb
Rikard Becker, Fastighetsdirektör, 010-453 49 79
Jenny Kingstedt, ST/OFR, 010-453 40 77
Lena Henriksson, Saco-S, 010-453 41 95
Adham Abu-Sultan, SEKO, 010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9676816