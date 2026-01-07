Erfaren Sanerare till Tumba Riv och Sanering
Tillväxt Botkyrka AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Botkyrka Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Botkyrka
2026-01-07
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Tumba Riv & Sanering är ett stabilt och tryggt familjebolag verksamma inom rivning, sanering & håltagning. Vi arbetar runt om i stor- Stockholmsområdet och är UE till större byggbolag som gör ROT- arbeten och stambyten. Våra kunder väljer oss för att vi är pålitliga och utför arbetet med högsta kvalité och renlighet och detta har vi byggt upp ett gott ryckte bland byggarna i Stockholm. Företaget har funnits i 15 år och har mycket erfaren personal, vi är stolta över att vi har väldigt låg personalomsättning och att folk vill stanna hos oss och utvecklas i branschen.
Just nu har vi mycket jobb och söker därför fler sanerare med genomförd asbestutbildning som vill bli en del av vårt arbetslag.
Som Sanerare kommer du bland annat:
Sedvanligt förekommande arbetsuppgifter inom asbestsanering
Du ansvarar för att det alltid ar rent och snyggt när du lämnar arbetsplatsen. Detta är väldigt viktigt för oss.
Krav:
2 års arbetslivserfarenhet av en liknande tjänst
Goda referenser från tidigare arbetsgivare
Svenska språket tal & förståelse
Asbestutbildning
Meriterande
B- körkort
Vi söker dig som:
Ordningsam & pålitlig - Vi ser alltid till att det är ordning och reda på våra arbetsplatser, allt ska vara helt & rentPubliceringsdatum2026-01-07Övrig information
Start: Efter sommaren 2024
Arbetstider: 7- 16
Placering: På arbetsplats runt om i Stockholmsområdet
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Förmåner: Lönen sätts enligt Byggavtalet
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9670492