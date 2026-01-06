Erfaren säljare? Vi söker deltidare!
Belmont Group AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-01-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belmont Group AB i Solna
Vi växer och söker nu erfarna säljare som vill arbeta deltid - med försäljning till privatkunder.
Det här är en möjlighet för dig som redan har erfarenhet inom försäljning och vill fortsätta utvecklas i ett drivet och familjärt team.
Om rollen
Du kommer att arbeta med försäljning av mobilabonnemang till privatkunder för operatören 3.
Rollen passar dig som trivs med kundkontakt, gillar att prestera mot mål och vill arbeta i ett tempo där du ser resultat av ditt arbete varje dag.
Du är trygg i säljsamtal, gillar att skapa bra kundrelationer och har förmågan att leverera kvalitet i varje samtal.
Hos oss får du:
Engagerat och familjärt team
Fräscht kontor beläget i Solna
Provisionsbaserad lön (du har en garantilön)
Fortlöpande coachning med möjlighet för utveckling
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning (telekom)
Är resultatinriktad och driven
Vill kombinera flexibilitet med möjlighet att tjäna väldigt bra
Plats: Solna
Omfattning: Deltid, minst 25/vecka
Arbetstider: måndag-fredag
Har du erfarenhet och vill fortsätta växa som säljare? Ansök till oss idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Solna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
(org.nr 559197-5940)
Gårdsvägen 8 (visa karta
)
169 70 SOLNA Arbetsplats
Belmont Grace AB Jobbnummer
9670070