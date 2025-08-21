Erfaren säljare sökes till Tvättex Gävle

Birklind Försäljning AB / Säljarjobb / Gävle
2025-08-21


Vi på Tvättex Gävle växer och söker nu en erfaren säljare som vill ta nästa steg i sin karriär.
Vi har länge satsat på att utbilda nya säljare - vilket vi fortfarande gör - men nu söker vi dig som redan har bevisad erfarenhet och vill komma till en arbetsplats där du kan prestera på riktigt.
Hos oss får du:
En tydlig och beprövad säljutbildning samt coachning löpande.
Möjlighet att arbeta i ett team där resultat uppskattas och belönas.
Ett generöst lönesystem där duktiga säljare tjänar vid 4-5 affärer om dan 35 000-45 000 kr/mån
Produkter och tjänster som är lättsålda och efterfrågade.

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom försäljning (gärna telefonförsäljning eller uppsökande försäljning).
Är självgående, målinriktad och van att stänga affärer.
Klarar av att göra 4-5 affärer per dag och har viljan att överträffa förväntningarna.

Vi erbjuder en arbetsplats där högt tempo, bra stämning och tydliga resultat går hand i hand.
Vill du vara med på vår resa? Sök tjänsten redan idag!
OBS: Endast erfarna säljare!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Victor.asberg@tvattex.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Birklind Försäljning AB (org.nr 559037-1497)
Tullbomsgatan 26 (visa karta)
802 51  GÄVLE

Kontakt
Victor Åsberg
Victor.asberg@tvattex.se
0708585522

Jobbnummer
9470223

