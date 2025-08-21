Erfaren säljare sökes till Tvättex Gävle
Birklind Försäljning AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2025-08-21
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Birklind Försäljning AB i Gävle
Vi på Tvättex Gävle växer och söker nu en erfaren säljare som vill ta nästa steg i sin karriär.
Vi har länge satsat på att utbilda nya säljare - vilket vi fortfarande gör - men nu söker vi dig som redan har bevisad erfarenhet och vill komma till en arbetsplats där du kan prestera på riktigt.
Hos oss får du:
En tydlig och beprövad säljutbildning samt coachning löpande.
Möjlighet att arbeta i ett team där resultat uppskattas och belönas.
Ett generöst lönesystem där duktiga säljare tjänar vid 4-5 affärer om dan 35 000-45 000 kr/mån
Produkter och tjänster som är lättsålda och efterfrågade.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom försäljning (gärna telefonförsäljning eller uppsökande försäljning).
Är självgående, målinriktad och van att stänga affärer.
Klarar av att göra 4-5 affärer per dag och har viljan att överträffa förväntningarna.
Vi erbjuder en arbetsplats där högt tempo, bra stämning och tydliga resultat går hand i hand.
Vill du vara med på vår resa? Sök tjänsten redan idag!
OBS: Endast erfarna säljare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Victor.asberg@tvattex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Birklind Försäljning AB
(org.nr 559037-1497)
Tullbomsgatan 26 (visa karta
)
802 51 GÄVLE Kontakt
Victor Åsberg Victor.asberg@tvattex.se 0708585522 Jobbnummer
9470223