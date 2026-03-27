Erfaren säljare med leveransansvar inom automation och OT
2026-03-27
Vill du vara med och utveckla framtidens industri tillsammans med branschens skarpaste hjärnor? Då är det här du ska vara. Hos oss väntar uppdrag som kräver nyfikenhet, lösningsdriv och vass kompetens och som ger dig chansen att utvecklas i nya sammanhang. Tillsammans bidrar vi till en bättre morgondag och formar framtidens lösningar som gör skillnad för människor och samhälle.
Det här blir din roll
I denna nyckelroll blir du en central del av vårt konsultteam - och är med och driver digitalisering, effektivisering och utveckling av processer inom svensk industri. Du arbetar kundnära och bidrar aktivt till utvecklingen av våra tjänster och verksamhet. För dig är det självklart att kvalitet, engagemang och affärsmässighet går hand i hand - och du har en passion för skapa lönsamma leveranser.
Rollen innebär att:
• Prospektera och initiera dialoger och aktivt bearbeta kunder.
Skapa och upprätthålla goda relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Utveckla strategier för digitalisering och automatisering inom processindustrin samt leda affärsutveckling och anbudsarbete.
Säkerställa högkvalitativa leveranser och utveckla kundrelationer för ökad nöjdhet och affärsnytta.
Så här kommer du att briljera
Vi tror att du är en drivande och visionär person, som inspireras av att arbeta i gränslandet mellan teknik och affärer. Ditt engagemang, din affärsmässighet och din förmåga att utveckla affärer gör dig till en framgångsrik säljare inom automation och OT.
För att lyckas i rollen har du:
Bevisad förmåga att driva självständigt lönsamma affärer.
Gedigen bakgrund inom automation, OT inom produktion, företrädesvis processautomation.
Flerårig erfarenhet av att driva projekt och säkerställa leverans till kund.
Förmåga att identifiera affärsmöjligheter samt utveckla verksamhet inom teknikområdet.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Goda kunskaper i kommunikation, är skicklig på att bygga relationer.
Att vara en del av Team PV
Vi är ett konsultbolag som brinner för svensk industri, från digitalisering inom traditionell tillverkning till effektivisering av energisystem och allt däremellan. Inom Technology har vi en otrolig mångfald av kompetens, från världsledande experter inom produktionssystem till mångsidiga konsulter som vägleder kunden från första spadtag till färdiga fabriker.
Hos oss får du något annorlunda. Vi skiljer oss från traditionella konsultbolag genom vår unika kultur, den sticker ut och genomsyrar allt vi gör och vi är extremt stolta över att vara ett Great Place To Work, år efter år. Vissa säger att en kultur sitter i väggarna. Om vår hade gjort det, hade vi haft mjuka väggar. Välkommen till oss på Plantvision!
Om du tror att vi är rätt arbetsplats för dig och att du är rätt för oss, skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Dorna Estakhri på 031-45098915 eller dorna.estakhri@plantvision.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7477051-1918609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plantvision AB
(org.nr 556336-5989), https://career.plantvision.se
Färögatan 33 (visa karta
)
164 51 KISTA
